Schloss Schönbrunn boomt: Der Kaiser als Zugpferd

Die Kassen klingeln und das kommt Österreichs imperialem Erbe zugute. Die Schönbrunn Group blickt nämlich auf ein Rekordjahr zurück: 5,26 Millionen Besucher (die Meisten aus Deutschland, Italien und den USA) strömten 2025 in Schloss Schönbrunn, Sisi Museum, Möbelmuseum Wien und Schloss Hof. Der Umsatz kletterte auf 97,3 Millionen Euro – unterm Strich blieb ein Jahresüberschuss von 11,85 Millionen Euro. Ein Großteil davon fließt direkt in den Erhalt der historischen Anlagen – ganz ohne finanzielle Förderungen. Insgesamt investierte Schönbrunn 14,7 Millionen Euro in Bau- sowie Restaurierungsprojekte. „Wirtschaftlicher Erfolg ist für uns kein Selbstzweck. Er schafft die Grundlage dafür, Österreichs imperiales Erbe zu erhalten und weiterzuentwickeln.“, betont Geschäftsführer Klaus Panholzer.