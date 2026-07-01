Gratis-Eis bei PENNY zum Zeugnis

Noten egal – das Eis gibt‘s für alle

„Die Sommerferien sind für viele Kinder und Jugendliche einer der schönsten Momente des Jahres. Mit einem gratis Eis möchten wir ihnen zum Schulschluss eine kleine Freude machen und den Ferienbeginn versüßen, egal welche Noten im Zeugnis stehen. Denn nach einem langen Schuljahr haben sich alle Schüler:innen eine Belohnung verdient“, so Johannes Greller, Geschäftsführer von PENNY Österreich.