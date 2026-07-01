Gratis-Eis bei PENNY zum Zeugnis

Mit einer süßen Überraschung starten die Sommerferien: Wer bei PENNY sein Zeugnis vorzeigt, erhält ein Gratis-Eis – solange der Vorrat reicht. Die Aktion gilt am 3. Juli in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sowie am 10. Juli in den übrigen Bundesländern.
Endlich Ferien! Nach Monaten voller Schularbeiten, Tests und Hausübungen wartet auf Österreichs Schüler:innen pünktlich zum Zeugnistag eine süße Belohnung: PENNY verschenkt zum Start in die Sommerferien kostenlos Eis in ganz Österreich. Wer also am Zeugnistag sein Zeugnis in einer PENNY Filiale vorzeigt, erhält – solange der Vorrat reicht – ein gratis Eis.
Gratis-Eis zum Ferienstart
In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland findet die Aktion am 3. Juli 2026 statt. In allen übrigen Bundesländern können sich Schüler:innen ihr kostenloses Eis am 10. Juli 2026 abholen. Zur Auswahl stehen beliebte Eis-Klassiker wie Brickerl, Twinni und Jolly. Mit der Aktion möchte PENNY Kindern und Jugendlichen einen besonderen Start in die wohl schönste Zeit des Jahres ermöglichen und auch eine leckere Abkühlung an heißen Sommertagen spenden.
Noten egal – das Eis gibt‘s für alle
„Die Sommerferien sind für viele Kinder und Jugendliche einer der schönsten Momente des Jahres. Mit einem gratis Eis möchten wir ihnen zum Schulschluss eine kleine Freude machen und den Ferienbeginn versüßen, egal welche Noten im Zeugnis stehen. Denn nach einem langen Schuljahr haben sich alle Schüler:innen eine Belohnung verdient“, so Johannes Greller, Geschäftsführer von PENNY Österreich.