Die Hitze! Ältester Baum von Graz brach zusammen

In der Nacht auf den 1. Juli gab es einen Knall, der Anrainer hochschrecken ließ: Der älteste Baum der Landeshauptstadt, ein Maulbeerbaum in der Brückenkopfgasse, brach aufgrund der Hitze und Trockenheit der vergangenen Tage plötzlich zusammen.
Am Mittwoch war er ein beliebtes Motiv für Fotografen: der umgestürzte Riese, ein Vierteljahrtausend alt. Der Baum, der in einem Innenhof in der Brückenkopfgasse steht, wurde zu Maria Theresias Zeiten gesetzt und musste bereits gestützt werden. Ganz verloren soll das Naturdenkmal aber nicht sein – zwei Hauptäste sind kaputt, der Stamm aber scheint intakt zu sein!
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