Drift-Spaß in Tokio – mit Kim Kardashian an Bord

Das Versteckspiel ist vorbei! In einem Video, das Lewis Hamilton auf Instagram geteilt hat, zeigt sich der Ferrari-Pilot erstmals mit seiner Partnerin Kim Kardashian gemeinsam auf seinem Account. Im Clip zu sehen: eine wilde Drift-Fahrt in Tokio mit dem Reality-Star auf dem Beifahrersitz.
Im März hatten sich die Hinweise, Hamilton und Kardashian seien in einer Beziehung, verdichtet, nun zeigte der Brite seine Herzdame erstmals auf Instagram.
Am Steuer eines F40
„Es geht wieder los! Tokyo Drift Vol. III“, schrieb Hamilton in Anlehnung an die Fortsetzung der erfolgreichen „Fast & Furios“-Filmreihe unter das Video, das ihn am Steuer eines Ferrari F40 zeigt.
Während der siebenfache Formel-1-Champion die Reifen qualmen lässt, hat es sich Kardashian am Beifahrersitz gemütlich gemacht. Die 45-jährige US-Amerikanerin dürfte durchaus Gefallen an rasanten Spritztouren gefunden haben – jedenfalls ist das ihrem Lächeln zu entnehmen ...
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