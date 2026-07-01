NASA plant bei US-Titelgewinn besondere Aktion

Die NASA hatte bereits einen Fußball auf die Internationale Raumstation ISS geschickt. Damit soll die gemeinsame Ausrichtung der derzeit laufenden Weltmeisterschaft durch die USA, Kanada und Mexiko gewürdigt werden. Sollten die USA das Turnier gewinnen, werde ein Ball noch weiter ins All gebracht – nämlich auf den Mond, versprach die NASA nun.