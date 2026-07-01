NASA plant bei US-Titelgewinn besondere Aktion

Die US-Raumfahrtagentur NASA will im Fall eines WM-Siegs der USA einen Fußball auf den Mond schicken. Dies versprach NASA-Chef Jared Isaacman am Dienstag (Ortszeit) als „kleinen Motivationsschub“. „Also, Team USA: Erledigt euren Teil“, sagte er. Ein WM-Titelgewinn der USA ist allerdings eher unwahrscheinlich.
Die NASA hatte bereits einen Fußball auf die Internationale Raumstation ISS geschickt. Damit soll die gemeinsame Ausrichtung der derzeit laufenden Weltmeisterschaft durch die USA, Kanada und Mexiko gewürdigt werden. Sollten die USA das Turnier gewinnen, werde ein Ball noch weiter ins All gebracht – nämlich auf den Mond, versprach die NASA nun.
Die NASA strebt für 2028 wieder eine Landung auf dem Mond an, anschließend soll auf dem Erdtrabanten eine Mondbasis errichtet werden. Diese könnte den NASA-Plänen zufolge auch als Zwischenstation für bemannte Flüge zum noch viel weiter entfernten Mars dienen. Zuletzt waren US-Astronauten 1972 mit Apollo 17 auf dem Mond gelandet
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