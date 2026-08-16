Böller-Attacke im Freibad: Große Hektik nach Knall

Große Aufregung am Samstagnachmittag im gut besuchten Tivoli-Freibad in Innsbruck! Unbekannte hatten einen Böller gezündet und in Richtung eines 63-jährigen Badegasts geworfen. Der Senior erlitt dabei Verletzungen und wurde mit der Rettung in die Klinik gebracht. Aufgrund des Knalls kam es zu hektischen Szenen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur!