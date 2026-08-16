Böller-Attacke im Freibad: Große Hektik nach Knall

Große Aufregung am Samstagnachmittag im gut besuchten Tivoli-Freibad in Innsbruck! Unbekannte hatten einen Böller gezündet und in Richtung eines 63-jährigen Badegasts geworfen. Der Senior erlitt dabei Verletzungen und wurde mit der Rettung in die Klinik gebracht. Aufgrund des Knalls kam es zu hektischen Szenen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur!
Temperaturen weit über 30 Grad, Wochenende, wolkenloser Himmel: Perfekte Bedingungen für den großen Badespaß im Innsbrucker Tivoli Freibad. Bis es am Samstag, gegen 15.45 Uhr, plötzlich zum Schockmoment kam!
Ein lauter Knall! Niemand wusste zunächst, was vorgefallen war. Hektische Szenen folgten. Die Aufregung war groß, wie Zeugen berichteten.
Das Opfer wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung zur weiteren medizinischen Abklärung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.
Ermittler von der Polizei
Der Grund des Knalls verbreitete sich dann aber doch wie ein Lauffeuer: Es handelte sich um eine Böller-Attacke! Unbekannte hatten einen Böller gezündet und diesen in Richtung eines 63-jährigen Einheimischen geworfen.
Opfer mit Rettung in die Klinik
„Der Mann erlitt dadurch leichte Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung zur weiteren medizinischen Abklärung in die Klinik Innsbruck eingeliefert“, heißt es vonseiten der Polizei. Zudem entstand am Handtuch des Mannes ein erheblicher Brandfleck.
Fahndung nach Böller-Werfern
Wer hinter dem Böllerwurf steckt, ist derzeit noch unklar. Die Täter konnten in der Menge im wahrsten Sinne untertauchen. Ermittlungen sind im Gange.
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