Aminatis Krebs-Therapie schlägt nicht richtig an

Seit mehr als drei Jahren kämpfte Patrice Aminati schon gegen Schwarzen Hautkrebs. Jetzt hat die Influencerin und Moderatorin ein trauriges Update gegeben: Die aktuelle Therapie schlägt nicht so an, wie sie sollte. Sie sei „einfach ausgebrannt“, gab die 31-Jährige zu.
„Leider schlägt die Therapie bei manchen Metastasen nicht an. Das wurde beim letzten MRT zweifelsfrei festgestellt“, schrieb Aminati am Dienstag in ihrer Story auf Instagram. „Deshalb ist eine zusätzliche Therapie notwendig – in dem Fall Bestrahlungen“, kündigte sie an.
„Bin so müde“
„Fragt nicht, wie es mir mit dieser Situation geht. Ich bin so müde“, gab die 31-Jährige ihrer Community ein ehrliches Update. Schon seit über drei Jahren kämpfe sie gegen den Krebs. „Das ist ermüdend und man ist einfach ausgebrannt“, schrieb Aminati.
„Da hilft die beste Unterstützung nichts: Diesen Rucksack, der schwerer und schwerer wird, den muss man alleine tragen.“ Vor jeder neuen Therapie werde deshalb überlegt, ob sie wirklich einen Nutzen habe oder den Körper nur zusätzlich belastet. „Denn Kraft ist endlich“, schrieb die Moderatorin und Influencerin ehrlich. Motivation gebe ihr aber der Satz einer Mitpatientin: „Solange die Ärzte noch therapieren, haben Sie Hoffnung.“
Unheilbar erkrankt
Bei Aminati wurde vor drei Jahren Schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Eine vollständige Heilung ist laut früheren Aussagen von ihr ausgeschlossen. Im Dezember hatte Aminati die Trennung von ihrem Ehemann bekannt gegeben, dem Fernsehmoderator Daniel Aminati (52), mit dem sie eine Tochter hat.
Hitzewelle „doppelt anstrengend“
Schon die Hitzewelle in den vergangenen Tagen sei besonders belastend gewesen. „Für uns chronisch Erkrankte war das natürlich doppelt anstrengend“, schrieb sie in der Instagram-Story. „Das fängt an bei der Kühlung der Medikamente bis hin, dass Nebenwirkungen doppelt und dreifach zuschlagen. Jetzt ist ein neuer Wind aufgekommen und wir können alle etwas durchatmen.“
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