Aminatis Krebs-Therapie schlägt nicht richtig an

„Da hilft die beste Unterstützung nichts: Diesen Rucksack, der schwerer und schwerer wird, den muss man alleine tragen.“ Vor jeder neuen Therapie werde deshalb überlegt, ob sie wirklich einen Nutzen habe oder den Körper nur zusätzlich belastet. „Denn Kraft ist endlich“, schrieb die Moderatorin und Influencerin ehrlich. Motivation gebe ihr aber der Satz einer Mitpatientin: „Solange die Ärzte noch therapieren, haben Sie Hoffnung.“