Herzzerreißend! Nagelsmanns Frau kämpft mit Tränen

Der Traum vom WM-Titel ist für Deutschlands Fußball-Teamchef Julian Nagelsmann bereits im Sechzehntelfinale geplatzt. Seine Ehefrau sorgte nach dem Aus im Elfmeterschießen gegen Paraguay auf der Tribüne im Stadion von Boston für eine herzzerreißende Szene.
Die Enttäuschung war Lena Wurzenberger buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Die 33-Jährige kämpfte vor Ort mit den Tränen. Bei ihr wurde der deutsche Schmerz über das blamable WM-Aus besonders sichtbar.
Traurige Augen hinter Sonnenbrille verborgen
Einsam saß sie im Deutschland-Trikot auf einem der blauen Klappsitze, die traurigen Augen hinter einer Sonnenbrille verborgen.
Posting: Hier kämpft Lena Wurzenberger nach dem Spiel mit den Tränen
Heimliche Hochzeit zu Jahresbeginn
Seit Sommer 2022 ist die ehemalige Sportreporterin die Frau an Julian Nagelsmanns Seite. Seit heuer sogar samt Ehering. Die beiden gaben sich Anfang des Jahres in einer geheimen Zeremonie in Österreich das Jawort.
Nagelsmann: „Sie ist ein Mensch, der mich super reflektiert“
Bei MagentaTV sagte Nagelsmann vor WM-Start über seine Frau: „Sie ist ein Mensch, der mich super reflektiert, der mir natürlich auch ins Gesicht sagt, wenn irgendetwas nicht gut war.“ Gut möglich, dass sie ihrem Herzbuben nach der WM-Blamage schonungslos ihre Meinung über das frühzeitige WM-Aus auf den Tisch knallen wird.
Zweite Ehe für Nagelsmann
Für Nagelsmann ist es bereits die zweite Ehe – 2024 ließ er sich nach sechs Jahren und zwei Kindern von seiner Jugendliebe scheiden. „Eine Scheidung mit zwei Kindern, da hängt viel dran. Für mich ist es ein Segen, dass sich meine Kinder mit meiner Lebensgefährtin gut verstehen“, so der Deutsche damals in einem Interview.
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