Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Schmerz nach WM-Aus

Herzzerreißend! Nagelsmanns Frau kämpft mit Tränen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
30.06.2026 17:12
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Traum vom WM-Titel ist für Deutschlands Fußball-Teamchef Julian Nagelsmann bereits im Sechzehntelfinale geplatzt. Seine Ehefrau sorgte nach dem Aus im Elfmeterschießen gegen Paraguay auf der Tribüne im Stadion von Boston für eine herzzerreißende Szene. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Enttäuschung war Lena Wurzenberger buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Die 33-Jährige kämpfte vor Ort mit den Tränen. Bei ihr wurde der deutsche Schmerz über das blamable WM-Aus besonders sichtbar.

Traurige Augen hinter Sonnenbrille verborgen
Einsam saß sie im Deutschland-Trikot auf einem der blauen Klappsitze, die traurigen Augen hinter einer Sonnenbrille verborgen.

Posting: Hier kämpft Lena Wurzenberger nach dem Spiel mit den Tränen

Heimliche Hochzeit zu Jahresbeginn
Seit Sommer 2022 ist die ehemalige Sportreporterin die Frau an Julian Nagelsmanns Seite. Seit heuer sogar samt Ehering. Die beiden gaben sich Anfang des Jahres in einer geheimen Zeremonie in Österreich das Jawort.

Seit Sommer 2022 ist die ehemalige Sportreporterin Lenau Wurzenberger die Frau an Julian ...
Seit Sommer 2022 ist die ehemalige Sportreporterin Lenau Wurzenberger die Frau an Julian Nagelsmanns Seite.(Bild: GEPA)
Julian Nagelsmann und sein DFB-Team müssen die Koffer packen. Die Enttäuschung war dem deutschen ...
Julian Nagelsmann und sein DFB-Team müssen die Koffer packen. Die Enttäuschung war dem deutschen Bundestrainer anzusehen. Auch seine Ehefrau Julia Wurzenberger (Archivbild)) litt auf der Tribüne mit.(Bild: Krone-Collage/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ROBERT CIANFLONE, GEPA)

Nagelsmann: „Sie ist ein Mensch, der mich super reflektiert“
Bei MagentaTV sagte Nagelsmann vor WM-Start über seine Frau: „Sie ist ein Mensch, der mich super reflektiert, der mir natürlich auch ins Gesicht sagt, wenn irgendetwas nicht gut war.“ Gut möglich, dass sie ihrem Herzbuben nach der WM-Blamage schonungslos ihre Meinung über das frühzeitige WM-Aus auf den Tisch knallen wird.

Lesen Sie auch:
Spott und Hohn im Netz
Nach groteskem DFB-Lob: Nun legt Kanzler Merz nach
30.06.2026
Abrechnung nach WM-Aus
Klinsmann: „Das stürzt Deutschland in tiefes Loch“
30.06.2026
Nagelsmann vor Aus?
Überraschende Entscheidung nach deutscher Blamage
30.06.2026

Zweite Ehe für Nagelsmann
Für Nagelsmann ist es bereits die zweite Ehe – 2024 ließ er sich nach sechs Jahren und zwei Kindern von seiner Jugendliebe scheiden. „Eine Scheidung mit zwei Kindern, da hängt viel dran. Für mich ist es ein Segen, dass sich meine Kinder mit meiner Lebensgefährtin gut verstehen“, so der Deutsche damals in einem Interview.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
30.06.2026 17:12
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Highlights
Gastgeber im Achtelfinale – ganz Kanada steht Kopf
WM-Highlights
Einmal Hölle und zurück – Österreich ist weiter!
WM-Highlights
Nur 0:0 – Portugal verpasst Erfolg und Gruppensieg
WM-Highlights
Kroatien zittert sich gegen Ghana in K.o.-Phase!
WM-Highlights
Pflichtaufgabe erfüllt – England besiegt Panama
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
274.287 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
187.997 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
159.105 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Steiermark
KPÖ-Triumph in Graz: Mit 36 Prozent haushoch voran
2227 mal kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
1294 mal kommentiert
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Burgenland
Hofer drohen jetzt ernste persönliche Konsequenzen
1273 mal kommentiert
Hofer ist ein leidenschaftlicher Pilot.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Schmerz nach WM-Aus
Herzzerreißend! Nagelsmanns Frau kämpft mit Tränen
Sport Tv Logo
Plattform erlebt Hoch
Fußball-Fest lässt Flirts durch die Decke gehen
Spott und Hohn im Netz
Nach groteskem DFB-Lob: Nun legt Kanzler Merz nach
Abrechnung nach WM-Aus
Klinsmann: „Das stürzt Deutschland in tiefes Loch“
Sport Tv Logo
ÖFB-Fan gibt alles
„Mein Chef hat mir diese verrückte Aktion erlaubt“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf