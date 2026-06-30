Styles & Kravitz: Jetzt zeigen sie allen ihr Glück

Nach ihrer Verlobung im Frühjahr zeigen sich Harry Styles und Zoë Kravitz verliebt wie nie. Die neuen Kuschel-Bilder aus London sprechen Bände – und lassen vor allem eine Frage offen: Wann läuten die Hochzeitsglocken? Eine mögliche Traum-Location sollen die beiden längst ins Auge gefasst haben.
So entspannt verliebt hat man Harry Styles (32) und Zoë Kravitz (37) noch nie gesehen. Nach der Verlobung im Frühjahr schwebt das Promi-Paar ganz offensichtlich auf Wolke sieben und hat nichts mehr zu verstecken. „Wir sind zusammen, Pukt. Aus!“ Neue Bilder aus einem Park in London zeigen die beiden innig und glücklich wie selten zuvor.
Bilder sagen mehr als tausend Worte
Bei einem romantischen Picknick im Hampstead Heath kuscheln Harry und Zoë eng aneinander, lachen gemeinsam und genießen die Sonne – völlig ungestört und ohne Scheu vor neugierigen Blicken.
Ein Foto sorgt dabei besonders für Gänsehaut: Harry legt seinen Kopf entspannt auf Zoës Schoß, während die beiden plaudern und den Moment sichtlich genießen. Deutlicher können Liebesbilder kaum sein. Zwischen den beiden scheint es ernster zu werden als je zuvor.
Hochzeit an diesem besonderen Ort?
Kein Wunder also, dass nach der Verlobung längst die nächsten Gerüchte die Runde machen. Steht jetzt sogar schon die Hochzeit bevor?
Als möglicher Ort für den großen Tag wird immer wieder New Orleans gehandelt. Die legendäre Musikmetropole soll für Harry und Zoë eine ganz besondere Bedeutung haben – auch wegen Zoës familiärer Verbindung. Ihr Vater, Rockstar Lenny Kravitz, besaß dort jahrelang ein historisches Anwesen.
Aus dem Umfeld des Paares heißt es, Harry und Zoë wollten keine glamouröse Hollywood-Hochzeit mit Hunderten Gästen. Stattdessen träumen sie angeblich von einer intimen Feier mit persönlicher Atmosphäre und einzigartigem Flair – genau das, wofür New Orleans bekannt ist.
Offiziell äußern sich Harry Styles und Zoë Kravitz weiterhin nicht zu ihren Hochzeitsplänen. Doch die aktuellen Liebesbilder sprechen eine klare Sprache: Nach der Verlobung wird ihre Beziehung immer ernster.
Läuten schon bald die Hochzeitsglocken? Die Zeichen für ein Happy End stehen jedenfalls besser denn je.
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