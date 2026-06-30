Styles & Kravitz: Jetzt zeigen sie allen ihr Glück

So entspannt verliebt hat man Harry Styles (32) und Zoë Kravitz (37) noch nie gesehen. Nach der Verlobung im Frühjahr schwebt das Promi-Paar ganz offensichtlich auf Wolke sieben und hat nichts mehr zu verstecken. „Wir sind zusammen, Pukt. Aus!“ Neue Bilder aus einem Park in London zeigen die beiden innig und glücklich wie selten zuvor.