El-Gawhary: „Man wollte meine Karriere zerstören“

Die „Stimme des Nahen Ostens“ klingt sonor wie immer. „Ich habe selber mal gerudert auf dem Nil“, fährt er fort, „du gehst morgens um sieben die Stufen über die Böschung runter, kriechst in das Boot und bist mitten auf dem Wasser. Von der wuselnden Stadt hörst du nur noch ein entferntes Rauschen. Rudern auf dem Nil gehört zum Schönsten, was man in Kairo machen kann.“ Der Anblick des Nils habe immer etwas Beruhigendes, fast Friedliches, sagt der Korrespondent, der seit mehr als drei Jahrzehnten von den Brennpunkten des Nahen Ostens berichtet. Diesen Blick wird er bald nicht mehr haben, weil er dieses Büro verlieren wird.