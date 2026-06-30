Hummer aus den USA kommen jetzt zollfrei in die EU

Trump hatte zuletzt den US-Nationalfeiertag am 4. Juli als Frist für die Umsetzung der Handelsvereinbarung ins Spiel gebracht. Sollte die EU nicht bis dahin ihren Teil des Abkommens erfüllen, würden die Zölle „leider sofort auf ein viel höheres Niveau steigen“, drohte er. Auch vor dem Abschluss des Deals hatte er der EU immer wieder mit hohen Zöllen gedroht. Ein Handelskrieg konnte letztendlich zwar abgewendet werden, allerdings musste die Staatengemeinschaft US-Zölle in der Höhe von bis zu 15 Prozent auf die meisten Warenexporte akzeptieren und weitere Zugeständnisse machen, darunter auch die Abschaffung von Zöllen auf Industriegüter aus den USA.