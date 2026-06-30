Grüne laufen jetzt Sturm gegen Gesetzesnovelle

Gleichzeitig soll der Naturschutz im Land seine wichtigste Kontrollinstanz verlieren. Die Novelle sieht vor, die Rechte der Vorarlberger Naturschutzanwaltschaft massiv zu beschneiden. In geschätzten 80 bis 90 Prozent der künftigen Verfahren würde die Stimme dieser Institution schlicht nicht mehr gehört oder berücksichtigt. Die amtierende Naturschutzanwältin Katharina Lins zeigte sich in einer ersten Reaktion zutiefst alarmiert über die Radikalität des Entwurfs und bestätigte den Eindruck eines vollständigen Kahlschlags.

Grüne wollen Gesetz bekämpfen

Kritik üben die Grünen auch an den Zugeständnissen der Landesregierung an die Landwirtschaftskammer. „Mit einem pauschalen Freibrief für die Forst- und Landwirtschaft habe sich Schwarz-Blau die Zustimmung der Kammer erkauft“, wettert das grüne Duo. Obwohl die kleinstrukturierte Landwirtschaft im Land überwiegend im Einklang mit der Natur arbeite, bestehe nun die akute Gefahr, dass jene wenigen Akteure, die gesetzliche Vorgaben missachten, vollkommen ohne Kontrolle agieren können. Die Opposition kündigte an, sich mit allen politischen Mitteln gegen diesen Gesetzesentwurf zu stemmen, da ein einmal zubetonierter Boden für kommende Generationen unwiederbringlich verloren sei.