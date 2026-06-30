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Superstar LeBron James verlässt die Lakers

US-Sport
30.06.2026 19:51
LeBron James
LeBron James(Bild: AP/Mark J. Terrill)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Basketball-Superstar LeBron James wird die Los Angeles Lakers nach acht Jahren verlassen. Der 41-Jährige teilte dem Klub aus Kalifornien mit, dass er in der Saison 2026/27 für eine andere Franchise spielen werde. 

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Schon seit einigen Tagen wird darüber spekuliert, dass es James zum NBA-Rivalen Golden State Warriors mit Stephen Curry ziehen könnte. Weitere Kandidaten sollen seine Ex-Klubs Miami Heat und Cleveland Cavaliers sein.

„Einer der größten Athleten“
„LeBron James ist einer der größten Athleten in der Geschichte. Wir werden immer dankbar für seine acht Jahre bei den Lakers sein“, teilte der Klub aus Los Angeles mit. Ein Wechsel von James zu den Warriors wäre einer der spektakulärsten Transfers in der Geschichte der NBA. James und Curry (38) gelten als die beiden schillerndsten Figuren in der nordamerikanischen Profiliga. Vor zwei Jahren führte das Duo die US-Auswahl bei den Olympischen Spielen in Paris zur Goldmedaille.

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