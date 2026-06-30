Superstar LeBron James verlässt die Lakers

„Einer der größten Athleten“

„LeBron James ist einer der größten Athleten in der Geschichte. Wir werden immer dankbar für seine acht Jahre bei den Lakers sein“, teilte der Klub aus Los Angeles mit. Ein Wechsel von James zu den Warriors wäre einer der spektakulärsten Transfers in der Geschichte der NBA. James und Curry (38) gelten als die beiden schillerndsten Figuren in der nordamerikanischen Profiliga. Vor zwei Jahren führte das Duo die US-Auswahl bei den Olympischen Spielen in Paris zur Goldmedaille.