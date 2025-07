Das steht (nicht) im neuen Klimaschutzgesetz

Mit Herumsitzen Klima retten?

Wann das neue Gesetz auf den Weg gebracht werde, sei noch offen. Man arbeite mit Hochdruck daran, Totschnig sehe eine hohe Motivation in der Regierung, dieses bald auf die Reise zu schicken. Es müsse dann durch den parlamentarischen Prozess im Herbst. Was „ordnungspolitische Maßnahmen“ neben den Förderungen betrifft, würden diese zur Diskussion kommen, „wenn wir alle in der Steuerungsgruppe zusammensitzen“.