Neustart am Erlaufsee: Was dieses Power-Paar plant

30 Plätze im Innenbereich, 160 am Strand – dafür braucht es Personal. Sieben Leute werken täglich im Restaurant, drei für die Bootsvermietung – insgesamt umfasst der Pool rund 20 Mitarbeiter. Die Kirchmayers sind „mittlerweile fünf Tage die Woche da. Das ist auch deswegen möglich, weil wir bei der Fischzucht ein wirklich gutes Team haben. Da reicht es, wenn ich in der Früh die Mitarbeiter einteile und auf die Nacht noch eine Runde gehe, ob alles passt“, schildert Christian Kirchmayer.