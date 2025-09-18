Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fehlzeiten nehmen zu

„Aktion scharf“ gegen Betrug beim Krankenstand

Wirtschaft
18.09.2025 21:30
Wer im Krankenstand nur eine gemütliche Auszeit nimmt, soll Konsequenzen merken.
Wer im Krankenstand nur eine gemütliche Auszeit nimmt, soll Konsequenzen merken.(Bild: Seventyfour – stock.adobe.com)

Kurzzeitige Krankenstände haben sich in rund 15 Jahren verdoppelt. ÖGK-Chef Peter McDonald will jetzt verstärkt gegen „E-Card-Urlaub“ vorgehen und Meldepflichten verschärfen. Die Gewerkschaft will Arbeitnehmer nicht unter „Generalverdacht“ sehen – denn der Anstieg der Krankenstände habe andere Gründe.

0 Kommentare

Nicht hinter jedem Krankenstand steckt tatsächlich eine Krankheit. Zuletzt forderte Wirtschaftskammer-General Jochen Danninger in der „Krone“ ein härteres Vorgehen gegen Sozialbetrug. Jetzt schaltet sich ÖGK-Chef Peter McDonald ein. Tatsächlich nahmen Fehlzeiten über die Jahre zu, von 2015 bis 2024 stiegen sie von im Schnitt 12,7 auf 15,1 Tage.

Sieben von zehn fehlen zumindest einmal pro Jahr
„Die Kurzzeitkrankenstände haben sich in 15 Jahren verdoppelt“, so McDonald, von 358 auf 712 Fälle pro 1000 Versicherten. Und 70 Prozent sind mindestens einmal im Jahr im Krankenstand, zum Vergleich: Vor fünf Jahren waren es 57 Prozent.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Der ÖGK-Chef spricht sich nun für eine Aktion scharf gegen Missbrauch aus. „Wer krank ist, soll in Ruhe gesund werden. Wer aber E-Card-Urlaub macht, bereichert sich auf Kosten der Allgemeinheit.“ Mehr Kontrollen bei Verdachtsfällen seien nötig, teils fehlen aber die Ressourcen. Trotz einer Richtlinie der ÖGK mangelt es auch an einer einheitlichen Umsetzung in den Ländern. McDonald will auch auf KI beim Erkennen von Mustern setzen. Außerdem braucht die ÖGK eine bessere Datengrundlage, zu welchen Ausfällen bestimmte Krankheiten führen.

Lesen Sie auch:
Bei ihrer Sehbehinderung soll eine 53-Jährige falsche Angaben gemacht haben. 
Vorwurf Sozialbetrug
Österreicherin kann nicht Deutsch: Prozess platzte
16.09.2025
WKO gegen Marterbauer
„Finanzminister darf Missbrauch nicht ignorieren“
17.09.2025

Zudem sollen Meldepflichten einheitlicher werden. „Jeder Krankenstand sollte ein Enddatum haben“, so McDonald. Derzeit ist das in Ostösterreich nur zu 50 Prozent der Fall. Zudem sollten auch kurzzeitige Krankenstände immer mit einer Arztmeldung verknüpft sein, so McDonald. Stand jetzt regeln das die Kollektivverträge.

Zitat Icon

Wer sich mit Betrug das Wochenende verlängert, bereichert sich auch auf Kosten der Kollegen. Wir brauchen eine Aktion scharf gegen Missbrauch.

Peter McDonald, ÖGK-Chef

Bild: Urbantschitsch Mario

ÖGB spricht sich gegen „Generalverdacht“ aus
Auf den Vorstoß der WKÖ gegen Sozialbetrüger reagierte indes der Gewerkschaftsbund, der gegen einen „Generalverdacht“ ist: „Viele Krankenstände seien Folge von Überlastung, Stress oder schlechten Arbeitsbedingungen. Anstatt Beschäftigte unter Druck zu setzen, sollten Betriebe in bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal investieren“, so ÖGB-Arbeitsmarktexperte Alexander Prischl.

Tatsächlich haben die gestiegenen Krankheiten nicht nur mit Missbrauch zu tun. McDonald spricht sich für mehr präventive Maßnahmen und Untersuchungen aus, um auch „Alltagskrankheiten“ zu vermeiden.

Porträt von Peter Stadlmüller
Peter Stadlmüller
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
241.552 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
137.015 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
135.785 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1602 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1234 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1023 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Wirtschaft
Fehlzeiten nehmen zu
„Aktion scharf“ gegen Betrug beim Krankenstand
Nach heftiger Kritik
Rudert Billa zurück? Nächste Rabatt-Wende steht an
Krone Plus Logo
Änderung ab 2026
Welche Bankkunden eine neue Kreditkarte brauchen
Krone Plus Logo
Nach Rückzug aus Wien
Landen Ryanair und Wizz Air jetzt in Linz?
Wegen Wartungsarbeiten
Erste Bank: Bargeld-Limit und kein Online-Banking
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf