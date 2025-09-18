„Aktion scharf“ gegen Betrug beim Krankenstand

Der ÖGK-Chef spricht sich nun für eine Aktion scharf gegen Missbrauch aus. „Wer krank ist, soll in Ruhe gesund werden. Wer aber E-Card-Urlaub macht, bereichert sich auf Kosten der Allgemeinheit.“ Mehr Kontrollen bei Verdachtsfällen seien nötig, teils fehlen aber die Ressourcen. Trotz einer Richtlinie der ÖGK mangelt es auch an einer einheitlichen Umsetzung in den Ländern. McDonald will auch auf KI beim Erkennen von Mustern setzen. Außerdem braucht die ÖGK eine bessere Datengrundlage, zu welchen Ausfällen bestimmte Krankheiten führen.