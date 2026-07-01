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Mbappe, Haaland und „El Tri“: Das war die WM-Nacht

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
01.07.2026 07:00
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Stürmerstars Erling Haaland und Kylian Mbappe haben Norwegen bzw. Frankreich ins Achtelfinale der Fußball-WM geschossen. Die Skandinavier schlugen die Elfenbeinküste dank eines Tores ihres Goalgetters in der 86. Minute mit 2:1, Mbappe hielt den von Sieg zu Sieg eilenden Mitfavoriten mit zwei Treffern beim 3:0 gegen Schweden auf Kurs. 

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Den vierten Erfolg im vierten Turnierauftritt legte auch Co-Gastgeber Mexiko hin. Die Hausherren schlugen Ecuador in Mexiko-Stadt mit 2:0.

(Bild: EPA/ALEX CRUZ)

Norweger überwinden Elfenbeinküste
Die Norweger überwanden die bisher starken Ivorer in Dallas und dürfen sich nun am Sonntag in New Jersey mit Rekordweltmeister Brasilien messen. Antonio Nusa (39.) erzielte Norwegens Führung, Amad Diallo (74.) glich für die Westafrikaner aus. Haaland schlug jedoch im Finish aus kurzer Distanz zu, tief in der Nachspielzeit rettete Norwegens Goalie Orjan Nyland mit einer Parade bei einem Diallo-Freistoß den Sieg. Nach Schlusspfiff „ruderten“ die Norweger wieder gemeinsam mit ihren Fans.

Erling Haaland
Erling Haaland(Bild: EPA/ALBERT PENA)

Die Norweger stehen bei ihrer ersten WM-Teilnahme seit 1998 wie damals im Achtelfinale. „Ich glaube, das wird Norwegen für immer verändern. Ich spüre eine Einheit, es ist bewegend und großartig zu sehen, wie viel das für ganz Norwegen bedeutet“, sagte Haaland. Er hält bei der WM nun bei fünf Toren.

Mbappe und Frankreich halten Titelkurs
Sechs Treffer hat Mbappe verbucht. Der Real-Angreifer schoss für die „Bleus“ in East Rutherford kurz vor der Pause (45.) das 1:0 heraus und traf eine Viertelstunde vor Schluss (74.) zur endgültigen Entscheidung. Bradley Barcola (53.) war für Frankreich ebenfalls erfolgreich, aus der imposanten Offensivabteilung legte Michael Olise zwei Tore auf. Mbappe rannte bei seinem Jubel zur Führung direkt zu Trainer Didier Deschamps an die Seitenlinie. Nach dem Tod seiner Mutter hatte der Coach das letzte Gruppenspiel gegen Norwegen aufgrund der Beerdigung in der Heimat verpasst.

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13 Tore hat der Vizeweltmeister in den USA bisher erzielt. In dieser Form ist Frankreich für den dritten Titel nach 1998 und 2018 bereit. „Das Ziel ist, so weit wie möglich zu kommen. Am 19. Juli wollen wir wieder hier sein“, sagte der nun bei insgesamt 18 Toren bei Weltmeisterschaften haltende Mbappe. Dann ist vor den Toren von New York das Finale angesetzt. Im Achtelfinale wartet auf Frankreich einmal Deutschland-Bezwinger Paraguay.

Co-Gastgeber jubelt im euphorisierten Aztekenstadion
Mexiko trat ebenfalls überzeugend auf. „El Tri“ hält nun bei vier Siegen und keinem Gegentor. Nach einstündiger Verspätung wegen Blitz und Donners legte der Co-Gastgeber im euphorisierten Aztekenstadion forsch los. Julian Quinones traf gegen Ecuador in der 22. Minute zum 1:0, Raul Jimenez legte keine zehn Minuten später nach. Im erneut in Mexiko-Stadt ausgetragenen Achtelfinale kommt es Mexiko entweder mit der Demokratischen Republik Kongo oder den den Titel anpeilenden Engländern zu tun. Die Mexikaner standen 1986 bei der Heim-WM im Viertelfinale, danach hatten sie siebenmal in Folge einen Achtelfinal-Auftritt verloren.

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