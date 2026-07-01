Mbappe, Haaland und „El Tri“: Das war die WM-Nacht

Co-Gastgeber jubelt im euphorisierten Aztekenstadion

Mexiko trat ebenfalls überzeugend auf. „El Tri“ hält nun bei vier Siegen und keinem Gegentor. Nach einstündiger Verspätung wegen Blitz und Donners legte der Co-Gastgeber im euphorisierten Aztekenstadion forsch los. Julian Quinones traf gegen Ecuador in der 22. Minute zum 1:0, Raul Jimenez legte keine zehn Minuten später nach. Im erneut in Mexiko-Stadt ausgetragenen Achtelfinale kommt es Mexiko entweder mit der Demokratischen Republik Kongo oder den den Titel anpeilenden Engländern zu tun. Die Mexikaner standen 1986 bei der Heim-WM im Viertelfinale, danach hatten sie siebenmal in Folge einen Achtelfinal-Auftritt verloren.