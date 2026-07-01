Was gilt, wenn der Weg zur Arbeit blockiert ist?

Entgelt muss weiter gezahlt werden

In Katastrophenfällen gibt es die gesetzlich geregelte Entgeltfortzahlung. Seit 2014 gilt diese nicht nur für Angestellte, sondern auch für Arbeiter. Während bei Angestellten der Entgeltfortzahlungsanspruch beim Ausfall in der Arbeit gesetzlich geregelt ist, gab es bis 2013 bei den Arbeitern abweichende Regelungen. Laut ÖGB habe man sich aber erfolgreich für diese Angleichung eingesetzt.