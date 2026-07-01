Eine Sache stört Hamann an Nagelsmann besonders

Neben Lothar Matthäus fordert auch Didi Hamann die Entlassung von Julian Nagelsmann. „Er hat seinen Job nicht gewissenhaft gemacht“, wirft der 52-Jährige Deutschlands Bundestrainer vor.
Was Hamann besonders stört: „Er war letztes Jahr nicht bei der Klub-WM, er war nicht bei der U21-EM, da ist er erst zum Finale hingefahren, nachdem es großen öffentlichen Druck gegeben hat, und auch nicht beim Afrika-Cup.“ Als Bundestrainer hätte sich Nagelsmann mehr Spieler vor Ort anschauen müssen, mehr Präsenz zeigen, findet der 59-fache Teamspieler.
„Darf keine Chance bekommen“
„Er ist selten im Stadion. Er hat zwei Jahre Zeit gehabt, die Mannschaft vorzubereiten. Das hat er nicht gemacht. Deswegen darf er auch keine Chance bekommen, das beim nächsten Turnier zu machen“, so Hamann weiter.
Deutschlands Nationalmannschaft hatte sich im Sechzehntelfinale der WM Underdog Paraguay im Elfmeterschießen geschlagen geben und folglich die Heimreise antreten müssen. Für die DFB-Elf war es die dritte WM in Folge, in der es nicht fürs Achtelfinale reichte.
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