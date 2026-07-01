Eine Sache stört Hamann an Nagelsmann besonders

Was Hamann besonders stört: „Er war letztes Jahr nicht bei der Klub-WM, er war nicht bei der U21-EM, da ist er erst zum Finale hingefahren, nachdem es großen öffentlichen Druck gegeben hat, und auch nicht beim Afrika-Cup.“ Als Bundestrainer hätte sich Nagelsmann mehr Spieler vor Ort anschauen müssen, mehr Präsenz zeigen, findet der 59-fache Teamspieler.