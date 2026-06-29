Zahl der Badetoten in Österreich bereits enorm

Besonders dramatisch waren der 22. Juni und der gestrige Sonntag. An diesen Tagen verloren je drei Menschen bei Badeunfällen ihr Leben. Am 25. Juni verunglückten drei Männer am Marchfeldkanal bei Gerasdorf in Niederösterreich auf ihren Stand-up-Paddles vermutlich beim Überwinden einer Schleuse. Am Sonntag starben drei Menschen in der Ill in Bludenz in Vorarlberg, darunter ein zehnjähriges Kind. Ein 22-Jähriger starb noch am Unfallort, der Bub am Abend im Landeskrankenhaus Feldkirch. Ein 40-Jähriger, der ebenfalls in kritischem Zustand ins Spital gebracht wurde, ist auch seinen Verletzungen erlegen.