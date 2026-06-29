Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unterschätzte Gefahr

Zahl der Badetoten in Österreich bereits enorm

Österreich
29.06.2026 13:52
Die Alpenrepublik steuert auf einen traurigen Rekord zu.
Die Alpenrepublik steuert auf einen traurigen Rekord zu.(Bild: Copyright: www.zed-design.de stock.adobe)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Viele Menschen suchen bei der aktuell herrschenden Hitzewelle Abkühlung in den österreichischen Gewässern. Der Sprung ins kühle Nass birgt jedoch gesundheitliche Risiken wie den Kälteschock oder Kreislaufprobleme. Dementsprechend hoch ist heuer bereits die Zahl tödlicher Badeunfälle.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Besonders dramatisch waren der 22. Juni und der gestrige Sonntag. An diesen Tagen verloren je drei Menschen bei Badeunfällen ihr Leben. Am 25. Juni verunglückten drei Männer am Marchfeldkanal bei Gerasdorf in Niederösterreich auf ihren Stand-up-Paddles vermutlich beim Überwinden einer Schleuse. Am Sonntag starben drei Menschen in der Ill in Bludenz in Vorarlberg, darunter ein zehnjähriges Kind. Ein 22-Jähriger starb noch am Unfallort, der Bub am Abend im Landeskrankenhaus Feldkirch. Ein 40-Jähriger, der ebenfalls in kritischem Zustand ins Spital gebracht wurde, ist auch seinen Verletzungen erlegen.

Bereits 25 Tote beim Baden
Insgesamt kamen in diesem Jahr bereits 25 Menschen beim Baden ums Leben. Im vergangenen Jahr waren es laut Zählung von Medienberichten durch das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) 14 Tote. Die Zahl der Badetoten für das Jahr 2025 ist noch nicht von der Statistik Austria veröffentlicht worden. 2019 ertranken 38, 2020 28, 2021 36, 2022 40, 2023 50 und im Jahr 2024 44 Menschen beim Schwimmen.

Von den im vergangenen Jahr im Vergleichszeitraum Ertrunkenen waren sieben Frauen und sieben Männer. Aufgrund des schlechten Wetters war der erste Badetote erst am 15. Juni zu beklagen. Da starb eine 86-Jährige im Flatschacher See in Kärnten. Bei den 14 im ersten Halbjahr Verunglückten starb ein 41-jähriger Mann, der am 29. Juni 2025 zunächst aus der Neuen Donau gerettet wurde, am 6. Juli.

Das Balkendiagramm zeigt die Zahl der Todesfälle durch Badeunfälle in Österreich für Mai und Juni in den Jahren 2025 und 2026. Im Juni 2026 wurden bis zum 29. Juni 16 Todesfälle gezählt, im Juni 2025 waren es 14. Im Mai 2026 gab es 9 Todesfälle, im Mai 2025 keine. Quelle: KfV.

Erster Badeunfall heuer bereits im Mai
Der erste tödliche Badeunfall ereignete sich heuer im Mai. Ein 46-jähriger Mann wurde aus der Traisen in St. Pölten in Niederösterreich gerettet und reanimiert. Er wurde in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht, wo er wenig später starb. In diesem Jahr war der Großteil der Opfer – 23 – männlich, zwei Ertrinkungsfälle betrafen Frauen.

„Die Zahl der tödlichen Ertrinkungsunfälle in Österreich ist derzeit enorm. Wir müssen leider davon ausgehen, dass sich dieser Sommer zu einem traurigen Rekordjahr entwickeln könnte – obwohl diese Tragödien vermeidbar wären“, erklärt Johanna Trauner-Karner, Leiterin des Bereichs Sport- und Freizeitsicherheit im KFV. Man dürfe nicht unterschätzen, dass Schwimmen nicht in jeder Umgebung gleich sei.

Lesen Sie auch:
Im Marchfeldkanal sind die drei Männer beim Stand-up-Paddeln untergegangen. Bei dieser ...
Drama bei Paddel-Tour
Diese Wehranlage wurde drei Wienern zum Verhängnis
25.06.2026
Badedrama in Wien
Familienvater (39) ertrank vor Augen seiner Kinder
21.06.2026

„Kalte Flüsse, Strömungen oder Wellengang stellen Kinder und Erwachsene, selbst sehr geübte Schwimmerinnen und Schwimmer, vor völlig andere Herausforderungen. Wer in offenen Gewässern unterwegs ist, sollte deshalb eine gut sichtbare aufblasbare Schwimmboje mitführen und seine Schwimmkompetenz durch regelmäßige Schwimm- und Sicherheitstrainings erweitern“, so Trauner-Karner. „Im privaten Bereich empfehlen wir mit Nachdruck, Pools, Biotope und Gartenteiche durch geeignete Zäune oder andere Zugangssicherungen abzusichern. Gerade dort entstehen innerhalb weniger Augenblicke lebensgefährliche Situationen, weil Kinder unbemerkt ans Wasser gelangen und keine unmittelbare Aufsicht vorhanden ist.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
29.06.2026 13:52
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Auch Bekannter tot
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
Selbst in der Nacht gab es keine Abkühlung: Mit einem Tiefstwert von 27,5 Grad wurde in ...
Nächster Rekord
27,5 Grad als Tiefstwert: Auch das gab‘s noch nie!
In Deutschland wurde ein neuer Hitzenachtrekord aufgestellt und brachte Menschen in Ostsachsen ...
Europa schwitzt
41,7 Grad: In Deutschland purzeln die Hitzerekorde
Nach dem Fund einer Babyleiche im deutschen Renningen steht die Mutter unter Verdacht, den ...
„Verdacht bekräftigt“
Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet
Paris glüht
45 Grad in Mini-Wohnung: „Versuche zu überleben“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
268.294 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
185.051 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
151.211 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3708 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
Steiermark
KPÖ-Triumph in Graz: Mit 36 Prozent haushoch voran
2416 mal kommentiert
Burgenland
Hofer drohen jetzt ernste persönliche Konsequenzen
1150 mal kommentiert
Hofer ist ein leidenschaftlicher Pilot.
Mehr Österreich
Unterschätzte Gefahr
Zahl der Badetoten in Österreich bereits enorm
Ende der Schnäppchen?
Neue Temu-Zollregel: Aus 3 werden schnell 30 Euro
Jetzt Tickets sichern!
Vier Tage voller Höhepunkte in Schönbrunn
In Innsbrucker Wohnung
Täter stach mehrmals ein: Opfer starb in Klinik
Familie lebte in Angst
Schweinskopf vor Tür: Verdächtiger ausgeforscht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf