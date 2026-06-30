US-Staatsbürgerschaft bei Geburt in den USA bleibt

Im Streit um das US-Geburtsrecht hat Präsident Donald Trump vor dem obersten US-Gericht eine Niederlage kassiert. Dieser entschied nun: Kinder, die in den Vereinigten Staaten zur Welt kommen, erlangen weiterhin automatisch die US-Staatsbürgerschaft.
Die Entscheidung setzt damit einen Schlussstrich unter die kürzlich von Trump erlassene Anordnung. Diese zielte darauf ab, Kindern, die in den USA geboren wurden und deren Eltern entweder illegal eingereist waren oder sich mit befristeten Visa legal im Land aufhielten und arbeiteten, die US-Staatsbürgerschaft zu verweigern.
Forderung war eine von Trumps ersten Anordnungen
Die Forderung war eine von Trumps ersten Handlungen in seiner zweiten Amtszeit. Am 20. Jänner 2025, seinem ersten Tag nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus, unterzeichnete Trump das Dekret, mit dem er die sogenannte „Birthright Citizenship“ aufheben wollte.
Trumps Forderung „verfassungswidrig“
Trumps Anordnung trat letztendlich nie in Kraft. Alle Richter, die sie prüften, waren zu dem Entschluss gekommen, dass sie „offensichtlich verfassungswidrig“ sei, wie ein Richter bestätigte.
„Alle in den USA Geborenen sind automatisch US-Staatsbürger“
Trump behauptet seit Langem, die Verfassung garantiere kein Geburtsrecht auf die Staatsbürgerschaft. Doch wie ein Richter des Supreme Court bekräftigte, wurde der 14. Zusatzartikel zur US-Verfassung – welcher die Staatsbürgerschaft regelt – nach dem Bürgerkrieg bewusst „weit gefasst“.
Der Wortlaut des Zusatzes lautet: „Alle Personen, die in den Vereinigten Staaten geboren oder eingebürgert wurden und der Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten unterliegen, sind Staatsbürger der Vereinigten Staaten.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.