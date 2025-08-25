Zoë Kravitz Arm in Arm mit Harry Styles in Rom

Erst Butler, dann Styles?

Die beiden, die gerade ihren gemeinsamen Film „Caught Stealing“ promoten, wurden nämlich ziemlich vertraut in beim Ausgehen in Paris erwischt. „In einer Bar in Paris mit Austin Butler, dann in Rom mit deinem Arm um Harry Styles, Zoë Kravitz, du musst mich an deinem Spiel teilhaben lassen“, schrieb ein Fan deshalb auch ganz aufgeregt.