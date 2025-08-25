Zoë Kravitz Arm in Arm mit Harry Styles in Rom

Erst vor wenigen Tagen hat Zoë Kravitz noch am roten Teppich mit Filmpartner Austin Butler geturtelt, jetzt sorgt sie schon wieder für Liebes-Gerüchte. Die Tochter von Rocker Lenny Kravitz wurde nämlich in Rom erwischt – mit niemand Geringerem als Frauenschwarm Harry Styles!
Da staunten Fans von Harry Styles nicht schlecht, als ihr Idol beim Sightseeing in Rom erwischten. Doch der Sänger war nicht allein unterwegs, sondern mit Zoë Kravitz am Arm, wie ein Video, das gerade im Netz die Runde macht, zeigt.
Kravitz und Styles heizen Liebes-Gerüchte an
Beide Stars trugen bei dem Bummel durch die italienische Hauptstadt dunkle Sonnenbrillen, Styles zudem Jeans und eine blaue Jacke, während die schöne Schauspielerin ein weißes, kurzes Kleidchen zu Ballerinas kombinierte.
Eine Harry-Styles-Fanseite teilte die Aufnahmen eines Fans von Kravitz und Styles auf Instagram:
Dass bei diesen Bildern die Gerüchteküche zu brodeln beginnt, versteht sich fast von selbst! Immerhin sind beide offiziell Single, auch wenn Kravitz ausgerechnet ein paar Tage vor ihrem Date in der „Ewigen Stadt“ mit Kuschel-Bildern mit Filmpartner Austin Butler für Aufsehen sorgte.
Erst Butler, dann Styles?
Die beiden, die gerade ihren gemeinsamen Film „Caught Stealing“ promoten, wurden nämlich ziemlich vertraut in beim Ausgehen in Paris erwischt. „In einer Bar in Paris mit Austin Butler, dann in Rom mit deinem Arm um Harry Styles, Zoë Kravitz, du musst mich an deinem Spiel teilhaben lassen“, schrieb ein Fan deshalb auch ganz aufgeregt.
Und auch andere zeigten sich aufgrund der neuesten Aufnahmen mehr als überrascht. „Also, das habe ich nicht erwartet“, schrieb einer. Und ein anderer witzelte: „Harry und Zoë hatte ich nicht auf meiner Bingo-Karte.“
Zoë Kravitz löste im letzten Spätsommer die Verlobung mit Channing Tatum, während Harry Styles sich schon im Frühjahr des letzten Jahres von seiner Freundin Taylor Russell getrennt hat.
