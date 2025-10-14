Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weil alles teurer wird

Arbeiterkammer fordert Erhöhung der Schulbeihilfen

Oberösterreich
14.10.2025 14:00
Die Schule hat wieder begonnen – das belastet auch das Familienbörsel
Die Schule hat wieder begonnen – das belastet auch das Familienbörsel(Bild: Imre Antal)

Nachmittagsbetreuung, Ausflüge, Jausen-Geld:  Durchschnittlich 1000 Euro pro Schulkind gaben Eltern im Vorjahr aus. Das zeigt die Schulkosten-Erhebung der Arbeiterkammer Oberösterreich. „Damit Bildung leistbar bleibt, müssen Schulbeihilfen spürbar verbessert und an die Lebensrealität angepasst werden“, fordert AK Präsident Andreas Stangl. 

0 Kommentare

Bei der Schulkosten-Erhebung befragt die Arbeiterkammer Oberösterreich in regelmäßigen Abständen Eltern, wie es ihnen mit den Schulkosten geht. An der dritten und letzten Befragungswelle 2024/25 haben über 2.000 Eltern teilgenommen und Aussagen für rund 3.500 Kinder getroffen. Die Ergebnisse sind alarmierend.

Familienbudget belastet
Rund 60 Prozent der Befragten gaben an, dass Schulausgaben neben den Fixkosten für das tägliche Leben das verbleibende Familienbudget zusätzlich belasten. Ein Drittel der befragten Eltern bewertete die finanzielle Situation als „eher nicht gut“ und „gar nicht gut“.

Zitat Icon

Es darf nicht sein, dass Kinder auf Betreuung verzichten und Familien bei der Ernährung sparen müssen, weil das Geld für die Schule gebraucht wird. Das Bildungssystem muss sozial gerechter werden.

AK-Präsident Andreas Stangl.

Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger

Wo eingespart wird
Um die Schulausgaben stemmen zu können, sparten Familien in folgenden Bereichen: Drei von zehn Befragten schränkten sich bei der Ernährung ein, rund 20 Prozent bei außerschulischen Sportkursen oder bei der Nachmittagsbetreuung und Hortbesuchen. Vier von zehn Befragten verzichteten aus Kostengründen auf einen Urlaub.

Lesen Sie auch:
Jeder siebte Schüler in Oberösterreich bekam im vergangenen Schuljahr Nachhilfestunden.
Anmeldungen steigen
Immer mehr junge Schulkinder brauchen Nachhilfe
10.09.2025

AK empfiehlt Schulbeihilfenrechner
Mit dem Schulbeihilfenrechner der Arbeiterkammer Oberösterreich lässt sich der Anspruch auf staatliche Schul- und Heimbeihilfe einfach und schnell online berechnen: www.schulbeihilfenrechner.at.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
330.917 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
163.862 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
130.412 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3302 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1280 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunde 94 Euro
913 mal kommentiert
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Mehr Oberösterreich
Weil alles teurer wird
Arbeiterkammer fordert Erhöhung der Schulbeihilfen
Mariendom Linz
Er ist der „neue Meister“ über 5890 Orgelpfeifen
Zwei Drittel besorgt
Umfrage in Industrie: „Diagnose ist ernüchternd“
Krone Plus Logo
Gewagte Amtsübergabe
Nach 22 Jahren pokert Ortschef nun beim Rücktritt
Selbstpflückaktion
Melonenbauer ist froh, dass er noch Abnehmer fand
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf