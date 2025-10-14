Arbeiterkammer fordert Erhöhung der Schulbeihilfen

Nachmittagsbetreuung, Ausflüge, Jausen-Geld: Durchschnittlich 1000 Euro pro Schulkind gaben Eltern im Vorjahr aus. Das zeigt die Schulkosten-Erhebung der Arbeiterkammer Oberösterreich. „Damit Bildung leistbar bleibt, müssen Schulbeihilfen spürbar verbessert und an die Lebensrealität angepasst werden“, fordert AK Präsident Andreas Stangl.
Bei der Schulkosten-Erhebung befragt die Arbeiterkammer Oberösterreich in regelmäßigen Abständen Eltern, wie es ihnen mit den Schulkosten geht. An der dritten und letzten Befragungswelle 2024/25 haben über 2.000 Eltern teilgenommen und Aussagen für rund 3.500 Kinder getroffen. Die Ergebnisse sind alarmierend.
Familienbudget belastet
Rund 60 Prozent der Befragten gaben an, dass Schulausgaben neben den Fixkosten für das tägliche Leben das verbleibende Familienbudget zusätzlich belasten. Ein Drittel der befragten Eltern bewertete die finanzielle Situation als „eher nicht gut“ und „gar nicht gut“.
Es darf nicht sein, dass Kinder auf Betreuung verzichten und Familien bei der Ernährung sparen müssen, weil das Geld für die Schule gebraucht wird. Das Bildungssystem muss sozial gerechter werden.
AK-Präsident Andreas Stangl.
Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger
Wo eingespart wird
Um die Schulausgaben stemmen zu können, sparten Familien in folgenden Bereichen: Drei von zehn Befragten schränkten sich bei der Ernährung ein, rund 20 Prozent bei außerschulischen Sportkursen oder bei der Nachmittagsbetreuung und Hortbesuchen. Vier von zehn Befragten verzichteten aus Kostengründen auf einen Urlaub.
AK empfiehlt Schulbeihilfenrechner
Mit dem Schulbeihilfenrechner der Arbeiterkammer Oberösterreich lässt sich der Anspruch auf staatliche Schul- und Heimbeihilfe einfach und schnell online berechnen: www.schulbeihilfenrechner.at.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.