Kultursommer schloss wieder mit Besucherplus

In seiner Bilanz zur heurigen Saison zeigen sich die Organisatoren des Wiener Kultursommers zufrieden. Trotz einiger Wetterkapriolen im Juli zogen die Gratis-Veranstaltungen erneut mehr Besucher an als im Vorjahr. Auch durch Rückmeldungen der Gäste sehen sich die Veranstalter bestätigt.
Der Wiener Kultursommer etabliert sich zusehends als Marke: 90.000 Menschen kamen zu den rund 500 Gratis-Veranstaltungen mit ihrem breiten Spektrum von Musik über Kabarett, Theater und Literatur bis zu Tanz und Zirkuskunst. Das sind 4000 Besucher mehr als letztes Jahr und sogar 10.000 mehr als vor zwei Jahren. Auch der Anteil von Stammgästen ist gestiegen und liegt inzwischen schon über der Hälfte der Gesamtbesucherzahlen.
Nachhaltiger und barrierefreier
Durch den Zuspruch sehen sich die Organisatorinnen Caro Miedl und Siglind Güttler auch bei den Neuerungen der vergangenen Saison bestätigt: Neben mehr Nachhaltigkeit – das Festival entspricht inzwischen den Vorgaben des Österreichischen Umweltzeichens – und Barrierefreiheit, etwa durch Gebärdensprache-Dolmetscher und Induktionsschleifen für Hörgeräte-Nutzer gab es heuer erstmals auch Jazz Brunches in Kooperation mit dem Filmfestival am Rathausplatz.
Die Mischung macht‘s
Besucher schätzen vor allem die zwanglose Atmosphäre: „Tanzende Kindergartenkinder, Menschen verschiedenster Herkunft und Senioren aus dem benachbarten Heim – die Mischung aus vielfältigem Programm und Publikum hat mich beeindruckt“, wird stolz eine Rückmeldung zitiert. Für Bürgermeister Michael Ludwig zählt der Kultursommer inzwischen zur „kulturellen Infrastruktur“ der Stadt: „Er ermöglicht allen Menschen unabhängig von ihrem Einkommen Zugang zu Kultur und bietet hochwertige Unterhaltung direkt in der Nachbarschaft.“
Die wachsende Popularität sichert auch den Fortbestand des Gratis-Kultur-Festivals: Die Bezirke, in denen die temporären Bühnen aufgestellt werden, beteiligen sich inzwischen vermehrt an der Finanzierung, und darüber hinaus beteiligte sich mit dem Baukonzern Porr heuer erstmals auch ein privater Investor nachhaltig am Festival. Die nächste Ausgabe ist dementsprechend schon abgesichert und findet von 2. Juli bis 16. August 2026 statt.
Kommentare
