Kultursommer schloss wieder mit Besucherplus

Der Wiener Kultursommer etabliert sich zusehends als Marke: 90.000 Menschen kamen zu den rund 500 Gratis-Veranstaltungen mit ihrem breiten Spektrum von Musik über Kabarett, Theater und Literatur bis zu Tanz und Zirkuskunst. Das sind 4000 Besucher mehr als letztes Jahr und sogar 10.000 mehr als vor zwei Jahren. Auch der Anteil von Stammgästen ist gestiegen und liegt inzwischen schon über der Hälfte der Gesamtbesucherzahlen.