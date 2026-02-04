KV-Gespräche: In Gastronomie fliegen die Fetzen

In einem offenen Brief der Obleute der Fachverbände Hotellerie und Gastronomie, Georg Imlauer und Alois Rainer, heißt es weiter: „Gerade jetzt, wo es insbesondere wieder der Tourismus ist, der als Wirtschaftsmotor Wertschöpfung und Beschäftigung schafft und in vielen Gemeinden und Tälern die wirtschaftliche und soziale Lebensader ist, betätigen Sie sich als politischer Geisterfahrer und diffamieren mehr als 65.000 Unternehmer:innen sowie deren Mitarbeiter:innen. Das ist kein Beitrag zu besseren Arbeitsbedingungen, sondern zur Spaltung der Bevölkerung.“