Umstürzender Baum erschlägt Holzarbeiter (55)

Mann starb an der Unfallstelle

Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Neben den Einsatzkräften rückte auch der Notarzthubschrauber C5 zur Unglücksstelle aus. Die Crew leitete umgehend die Erstversorgung ein, doch die Verletzungen des Mannes waren so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.