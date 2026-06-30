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Tödlicher Forstunfall

Umstürzender Baum erschlägt Holzarbeiter (55)

Tirol
30.06.2026 10:51
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Tragisches Unglück am Montagvormittag in Tirol: Ein Forstarbeiter (55) aus Rumänien wurde bei Holzschlägerarbeiten im Gemeindegebiet von Pfunds von einem umstürzenden Baum erfasst und tödlich verletzt. Trotz des raschen Einsatzes der Rettungskräfte kam für den Mann jede Hilfe zu spät.

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Gegen 9.20 Uhr ereignete sich der folgenschwere Unfall während laufender Holzschlägerarbeiten. Aus bislang nicht näher bekannten Gründen wurde der 55-jährige Rumäne von einem Baum am Oberkörper getroffen und unter dem Stamm eingeklemmt.

Mann starb an der Unfallstelle
Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Neben den Einsatzkräften rückte auch der Notarzthubschrauber C5 zur Unglücksstelle aus. Die Crew leitete umgehend die Erstversorgung ein, doch die Verletzungen des Mannes waren so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

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„Die genauen Umstände des tödlichen Arbeitsunfalls sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen“, heißt es seitens der Exekutive.

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