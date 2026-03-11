„Ich wurde wie ein Sozialschmarotzer behandelt“

„Ich hab’ 30 Jahre lang ins System eingezahlt, war nie arbeitslos oder länger im Krankenstand. Und dann werde ich bei einer Begutachtung, die fünf Minuten dauert, behandelt, als wäre ich ein möglicher Sozialschmarotzer. Ich habe mich noch nie dermaßen gedemütigt gefühlt“ – ein Zitat aus der großen Studie des Forschungsinstituts „Foresight“, das im Auftrag der Arbeiterkammer OÖ erhob, warum es im Zusammenhang mit Gutachten durch die Pensionsversicherungsanstalt PVA in Oberösterreich permanent „Brösel“ gibt. Und zwar deutlich öfter als in anderen Bundesländern.



„Belastend und willkürlich“

„Viele Antragsteller empfinden den Begutachtungsprozess als belastend und willkürlich“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl. 70 Prozent der Antragsteller auf Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension bezeichnen die Untersuchung als wenig oder gar nicht respektvoll. Bei Pflegegeldanträgen sind es 42 Prozent.