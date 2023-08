Beschlagnahmte Putin-Jacht wird renoviert

Wie die „Financial Times“ am Wochenende berichtete, hatte sich jene Agentur, die sich um die Verwaltung der eingefrorenen Vermögen zahlreicher russischen Oligarchen infolge des Ukraine-Krieges kümmert, mit dem Finanzministerium in Rom auf die Verwendung beschlagnahmter Finanzmittel für die Renovierung geeinigt. Nähere Angaben, wessen Geld verwendet wird, gab es nicht. Immer wieder taucht der Name von Ex-Rosneft-Chef Eduard Chudainatow im Zusammenhang mit der „Scheherazade“ auf.