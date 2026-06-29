Kindergartenkeller stand einen Meter unter Wasser

Die Einsatzkräfte wurden gegen 9.30 Uhr in die Betreuungseinrichtung in der Rankler Ringstraße gerufen. Vor Ort angekommen, stand der Keller bereits rund einen Meter unter Wasser. Die Florianis machten sich sofort daran, das Wasser mithilfe von zwei Hochleistungspumpen abzusaugen und in die örtliche Kanalisation zu leiten.