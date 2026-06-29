Kindergartenkeller stand einen Meter unter Wasser

Überall im Vorarlberg herrscht Trockenheit, doch in Rankweil musste die Feuerwehr am Montagmorgen wegen einer Überschwemmung ausrücken: Der Keller eines Kindergartens stand aufgrund eines defekten Hauptwasserhahns rund einen Meter unter Wasser.
Die Einsatzkräfte wurden gegen 9.30 Uhr in die Betreuungseinrichtung in der Rankler Ringstraße gerufen. Vor Ort angekommen, stand der Keller bereits rund einen Meter unter Wasser. Die Florianis machten sich sofort daran, das Wasser mithilfe von zwei Hochleistungspumpen abzusaugen und in die örtliche Kanalisation zu leiten.
Da es sich um einen Naturkeller handelt, der noch dazu nicht genutzt wird, hält sich der Sachschaden in Grenzen.
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