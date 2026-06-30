„Freibäder erfüllen wichtige soziale Aufgabe“

Baden im geschützten Rahmen

Für Tschabrun ist das Freibad nicht nur ein Ort, der Spiel und Spaß verspricht, sondern auch eine Einrichtung, die einer wichtigen sozialen Aufgabe nachkommt. „Nicht jeder hat einen schönen Garten, in dem man unter Apfelbäumen sitzend die Hitze gut überstehen kann. Die Menschen müssen sich irgendwo abkühlen, das gelingt am besten am und im Wasser. Und hier ist das Freibad die sicherste Alternative, wie man leider gerade dieser Tage wieder sieht,“ erklärt er und meint damit den tragischen Badeunfall an der Ill, der am Wochenende drei Menschenleben gekostet hat. Doch auch im Freibad oder im Garten müssen bestimmte Regeln eingehalten werden, um für die eigene Sicherheit und jene von Kindern zu sorgen.