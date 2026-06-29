Auto krachte auf Autobahn gegen Mittelleitschiene

Fatale Folgen

Das Auto, das unmittelbar hinter dem Pkw der Frau unterwegs war, konnte noch rechtzeitig abgebremst werden. Doch dem nachfolgenden Lenker gelang das nicht mehr, er fuhr dem stehenden Wagen auf. Ein weiterer Autofahrer bemerkte den Unfall, stieg auf die Bremse und geriet dabei zu weit nach links: Der Pkw steuerte auf die Betonmittelleitschiene zu. Durch die Wucht des Aufpralls hob das Auto ab und stürzte schließlich seitlich auf die Überholspur. Die Feuerwehr Bludenz musste den Lenker aus dem Wrack schneiden.