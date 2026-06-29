Auto krachte auf Autobahn gegen Mittelleitschiene

Weil eine Lenkerin ein akutes gesundheitliches Problem hatte, hielt sie am Montag auf einer Vorarlberger Autobahn ihren Wagen an – und zwar auf der Überholspur. Die Folge waren mehrere Auffahr- und Ausweichunfälle.
Zu einem schweren Auffahrunfall kam es am Montagmorgen auf der A14 Walgauautobahn: Dort war gegen 11.10 Uhr auf Höhe Bludenz in Fahrtrichtung Bregenz eine Frau in ihrem Pkw unterwegs. Plötzlich erlitt sie akute gesundheitliche Probleme, im Zuge derer sie den Wagen auf der Überholspur anhielt.
Fatale Folgen
Das Auto, das unmittelbar hinter dem Pkw der Frau unterwegs war, konnte noch rechtzeitig abgebremst werden. Doch dem nachfolgenden Lenker gelang das nicht mehr, er fuhr dem stehenden Wagen auf. Ein weiterer Autofahrer bemerkte den Unfall, stieg auf die Bremse und geriet dabei zu weit nach links: Der Pkw steuerte auf die Betonmittelleitschiene zu. Durch die Wucht des Aufpralls hob das Auto ab und stürzte schließlich seitlich auf die Überholspur. Die Feuerwehr Bludenz musste den Lenker aus dem Wrack schneiden.
Autobahn gesperrt
Die Autobahn blieb für rund zwei Stunden gesperrt, die Folge war massive Staubildung auch auf den Ausweichrouten im Raum Bludenz. Insgesamt mussten drei Personen ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht werden. Im Einsatz waren der Notarzthubschrauber und zwei Rettungsautos. Die Feuerwehr säuberte anschließend die Fahrbahn und räumte die demolierten Autos auf die Seite.
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