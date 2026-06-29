Neues Rathaus in Eisenstadt feiert den 25-er

Der Bau geht auf das 16. Jahrhundert zurück

Ende der 1990er-Jahre war klar, dass die damaligen Amtsgebäude den Anforderungen nicht mehr gerecht wurden. Auf mehrere Standorte verteilt, waren die Gebäude nicht barrierefrei und technisch überholt. Zwischen 1999 und 2001 entstand der heutige Rathauskomplex. Das historische Gebäude, das teils bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht, wurde saniert und mit einem Neubau zur Haydngasse ergänzt.

„Besonders erinnern möchte ich an meinen Vorgänger Bürgermeister Alois Schwarz, der gemeinsam mit unserem damaligen Baudirektor Gerhard Linortner den Mut hatte, dieses große Projekt umzusetzen“, sagt Ortschef Thomas Steiner. „Beide haben damit weit gedacht und für kommende Generationen gebaut.“