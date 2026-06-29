Zukunft bauen: Klagenfurt erhält Bildungscampus

Mischnutzung statt Stammklassen

„Die Stammklassen werden durch diesen Umbau von einer Mischnutzung ersetzt. Bisher waren die Schüler in fixen Klassen untergebracht, jetzt pendeln sie. Dabei werden Ressourcen gespart. Denn wir brauchen nur mehr einen Chemiesaal, auch im Sport-, Musil- und Naturwissenschaftlichen Bereich wird gespart“, sagt Barbara Graber als Schulleiterin der BAfEP. „Wir sprechen die Zukunft unserer Kinder an, die Bildung hat sich verändert, ist offenener geworden. Der Bildungscampus ist ein Ort der Begegnung, das Wir-Gefühl ist wichtig. Wichtig ist die Sanierung, es entstehen bei der Bildung nicht immer nur Neubauten“, sagt Landesrat Peter Reichmann.

„Der Bund investiert. Die Schule in Völkermarkt wird neu gebaut, jetzt erhalten wir auch einen Bildungscampus“, ist auch Bildungsdirektorin Isabella Penz froh. Gestern hat sie die Unterlagen eingereicht. Ihre Position wurde vom Bund neu ausgeschrieben, „rund zehn Bewerbungen gibt es. Ich möchte bleiben. Bis Dienstag kann man die Unterlagen einreichen.“