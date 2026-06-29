Frühere Ferien: Landesrat schließt Idee nicht aus

Elternvertreterin: „Haben Glaspaläste errichtet“

Hannes Schuster, Direktor des BORG Bad Radkersburg, würde einen früheren Ferienbeginn begrüßen. „Das wäre leicht umzusetzen“, meint er. Ilse Schmid, Elternvertreterin der steirischen Pflichtschulen, sieht das anders: „Eine Vorverlegung der Ferien würde das System auf den Kopf stellen. Und wir haben keine Garantie, dass das Wetter sich immer entscheidet, im Juni so heiß zu sein. Was, wenn dann der September plötzlich heißer ist?“

Schmid hält die Idee für kurz- statt langfristig gedacht. Sie fände es wichtiger, dass die Schulgebäude baulich nachjustiert werden. „Wir haben riesige Fensterfronten ohne Außenbeschattung, wir haben wahre Glaspaläste geschaffen und wundern uns jetzt, dass es dort heiß ist“, kritisiert sie.