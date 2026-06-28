Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Internationale ertönt

KPÖ feiert große Wahlparty: „Immer wieder Elke“

Steiermark
28.06.2026 22:05
Elke Kahr und Robert Krotzer gingen als Gewinner aus der Wahl.
Elke Kahr und Robert Krotzer gingen als Gewinner aus der Wahl.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Michaela Holzinger
Von Michaela Holzinger

Bei der Grazer Gemeinderatswahl 2021 feierten Elke Kahr und die KPÖ einen Sensationssieg. Die Jubelstimmung von damals war auch am heutigen Wahltag wieder deutlich spürbar: Die Kommunisten konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Aus den knapp 29 Prozent vor fünf Jahren wurden rund 36 Prozent. Elke Kahr ließ sich beim Eintreffen im Grazer Volkshaus feiern.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Immer wieder, immer wieder, immer wieder Elke Kahr!“ Als die wiedergewählte Bürgermeisterin am Sonntagabend im Grazer Volkshaus eintraf, war die Party schon stundenlang im Gange und das Bier ausreichend bevorratet. In der Parteizentrale der KPÖ hatten sich am Sonntagabend Genossen aus der ganzen Steiermark versammelt, um den Wahlsieg zu feiern. Man fiel sich in die Arme und gratulierte einander zum Sieg – auch Kahr ist mittendrin statt nur dabei und herzt ihre Genossinnen und Genossen, im Hintergrund singt die Menge die Internationale (Kampflied der sozialistischen Arbeiterbewegung).

„Das Ausmaß des Erfolgs haben wir uns so nicht erwartet“, sagt etwa Urgestein Ernest Kaltenegger. Er kann sich noch an Zeiten erinnern, an denen die KPÖ bei steirischen Wahlen nicht einmal zwei Prozent erreichte. Den aktuellen Erfolg führt er auf jahrelange Arbeit, bei der man sich selbst treu geblieben sei, zurück: „Man muss ehrlich und glaubwürdig bleiben. Die Leute spüren das, wenn man keine leeren Versprechen macht.“ 

Bei ihrer Ankunft wurde Elke Kahr gefeiert.
Bei ihrer Ankunft wurde Elke Kahr gefeiert.(Bild: Jürgen Fuchs)

Auch die Klubobfrau der KPÖ im Landtag, Claudia Klimt-Weithaler, war baff: „Ich hätte mir nicht gedacht, dass wir nach dem letzten Ergebnis noch einmal zulegen können.“ Was dieses Ergebnis für die Landespartei bedeutet, ist am Wahltag nur Nebensache: „Bis zur nächsten Landtagswahl dauert es noch lange, aber natürlich ist es nicht schlecht, wenn die KPÖ in Graz noch einmal die Bürgermeisterin stellt.“

Lesen Sie auch:
Wahltag zum Nachlesen
KPÖ-Triumph in Graz: Mit 36 Prozent haushoch voran
28.06.2026
Graz-Wahl 2026
Grüne wollen „den Weg mit der KPÖ weitergehen“
28.06.2026

Woher rührt der Erfolg? Alexander Melinz, KPÖ-Landesvorsitzender, sah eine klare Bestätigung für den Kurs der Kommunisten. „Mit dieser Art der Politik, bei der wir die breite Mehrheit im Auge behalten, möchten wir weitermachen.“ Listenzweiter und Stadtrat Robert Krotzer will nun „Gespräche mit allen Parteien führen“ – aber zuerst wird gefeiert. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
28.06.2026 22:05
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Elke Kahr
Steiermark
KPÖ
GemeinderatswahlBier
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Deutschland wurde ein neuer Hitzenachtrekord aufgestellt und brachte Menschen in Ostsachsen ...
Europa schwitzt
41,7 Grad: In Deutschland purzeln die Hitzerekorde
Nach dem Fund einer Babyleiche im deutschen Renningen steht die Mutter unter Verdacht, den ...
„Verdacht bekräftigt“
Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet
Paris glüht
45 Grad in Mini-Wohnung: „Versuche zu überleben“
Unter den meterhohen Trümmerhaufen vernimmt man immer wieder Wimmern und Hilfeschreie.
Große Verzweiflung
Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern
Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
259.893 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
181.552 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Wien
Transgender-Star in Wiener Wohnung erstochen
138.277 mal gelesen
Etchika Pollex wurde in ihrer Wohnung in Wien ermordet.
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3664 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
Steiermark
KPÖ-Triumph in Graz: Mit 36 Prozent haushoch voran
2193 mal kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
1141 mal kommentiert
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf