KPÖ feiert große Wahlparty: „Immer wieder Elke“

Bei der Grazer Gemeinderatswahl 2021 feierten Elke Kahr und die KPÖ einen Sensationssieg. Die Jubelstimmung von damals war auch am heutigen Wahltag wieder deutlich spürbar: Die Kommunisten konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Aus den knapp 29 Prozent vor fünf Jahren wurden rund 36 Prozent. Elke Kahr ließ sich beim Eintreffen im Grazer Volkshaus feiern.
„Immer wieder, immer wieder, immer wieder Elke Kahr!“ Als die wiedergewählte Bürgermeisterin am Sonntagabend im Grazer Volkshaus eintraf, war die Party schon stundenlang im Gange und das Bier ausreichend bevorratet. In der Parteizentrale der KPÖ hatten sich am Sonntagabend Genossen aus der ganzen Steiermark versammelt, um den Wahlsieg zu feiern. Man fiel sich in die Arme und gratulierte einander zum Sieg – auch Kahr ist mittendrin statt nur dabei und herzt ihre Genossinnen und Genossen, im Hintergrund singt die Menge die Internationale (Kampflied der sozialistischen Arbeiterbewegung).
„Das Ausmaß des Erfolgs haben wir uns so nicht erwartet“, sagt etwa Urgestein Ernest Kaltenegger. Er kann sich noch an Zeiten erinnern, an denen die KPÖ bei steirischen Wahlen nicht einmal zwei Prozent erreichte. Den aktuellen Erfolg führt er auf jahrelange Arbeit, bei der man sich selbst treu geblieben sei, zurück: „Man muss ehrlich und glaubwürdig bleiben. Die Leute spüren das, wenn man keine leeren Versprechen macht.“
Auch die Klubobfrau der KPÖ im Landtag, Claudia Klimt-Weithaler, war baff: „Ich hätte mir nicht gedacht, dass wir nach dem letzten Ergebnis noch einmal zulegen können.“ Was dieses Ergebnis für die Landespartei bedeutet, ist am Wahltag nur Nebensache: „Bis zur nächsten Landtagswahl dauert es noch lange, aber natürlich ist es nicht schlecht, wenn die KPÖ in Graz noch einmal die Bürgermeisterin stellt.“
Woher rührt der Erfolg? Alexander Melinz, KPÖ-Landesvorsitzender, sah eine klare Bestätigung für den Kurs der Kommunisten. „Mit dieser Art der Politik, bei der wir die breite Mehrheit im Auge behalten, möchten wir weitermachen.“ Listenzweiter und Stadtrat Robert Krotzer will nun „Gespräche mit allen Parteien führen“ – aber zuerst wird gefeiert.
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