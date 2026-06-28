KPÖ feiert große Wahlparty: „Immer wieder Elke“

„Immer wieder, immer wieder, immer wieder Elke Kahr!“ Als die wiedergewählte Bürgermeisterin am Sonntagabend im Grazer Volkshaus eintraf, war die Party schon stundenlang im Gange und das Bier ausreichend bevorratet. In der Parteizentrale der KPÖ hatten sich am Sonntagabend Genossen aus der ganzen Steiermark versammelt, um den Wahlsieg zu feiern. Man fiel sich in die Arme und gratulierte einander zum Sieg – auch Kahr ist mittendrin statt nur dabei und herzt ihre Genossinnen und Genossen, im Hintergrund singt die Menge die Internationale (Kampflied der sozialistischen Arbeiterbewegung).