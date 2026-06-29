Rotes Rathaus, blaue Burg: Zweigeteilte Steiermark

Grazer Stadtpartei wird zum Torso

Beide sehen im Grazer Ergebnis durchaus Auswirkungen auf die Landespolitik, gerade bei der SPÖ, die – neben hausgemachten Fehlern – auch mit Gegenwind aus der Bundespartei konfrontiert war. „Die Stadtpartei wird zunehmend zum Torso ohne Kopf und ohne starke Hände. Es fehlen jegliche Strukturen“, meint Filzmaier. Für Haselmayer ist klar: „Der steirische Parteichef Max Lercher wird handeln müssen, er muss die Partei neu gründen. Eine nicht existente Stadtpartei kann er sich nicht leisten.“