„Grüne Matura“: Kärnten hat 279 neue Jäger

„Der Stand der Jägerschaft steigt deutlich – in den Mitgliederzahlen, im Frauenanteil und in der Wertschätzung, die die Gesellschaft und vor allem die Jugend diesem Handwerk entgegenbringt. Insgesamt nimmt das Interesse an Wald, Wild und Natur spürbar zu und die Kärntner Jägerschaft ist stolz, zu dieser Entwicklung beizutragen“, so Kärntens Landesjägermeister Walter Brunner.