Frauen töten fünffache Mutter am helllichten Tag

„Das war kein Vorfall in einer Hintergasse“

Wie die Polizei berichtete, wurden die Einsatzkräfte am Donnerstag gegen 14 Uhr alarmiert, als eine Frau mit mehreren Stichwunden nach einem Angriff an einer stark befahrenen Kreuzung lag. „Das war kein Vorfall in einer Hintergasse; das passierte an der Ecke an einer unserer verkehrsreichsten Straßen am helllichten Tag“, erklärte Peñas Jugendfreundin Zelina Ochoa gegenüber dem Fernsehsender KENS 5.