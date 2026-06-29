An belebter Kreuzung
Frauen töten fünffache Mutter am helllichten Tag
Eine unfassbare Bluttat hat sich im US-Bundesstaat Texas ereignet: Zwei Schwestern und eine Komplizin sollen auf eine 32-jährige fünffache Mutter eingestochen haben – an einer belebten Kreuzung, am hellichten Tag! Das junge Opfer überlebte den Angriff nicht.
Bei der Überzahl ihrer Angreiferinnen hatte Caroline Peña wohl keine Chance: Die 32-Jährige wurde in Del Rio von einem jungen Trio angegriffen. Die fünffache Mutter erlitt mehrere Messerstiche – und das mitten am Tag.
„Das war kein Vorfall in einer Hintergasse“
Wie die Polizei berichtete, wurden die Einsatzkräfte am Donnerstag gegen 14 Uhr alarmiert, als eine Frau mit mehreren Stichwunden nach einem Angriff an einer stark befahrenen Kreuzung lag. „Das war kein Vorfall in einer Hintergasse; das passierte an der Ecke an einer unserer verkehrsreichsten Straßen am helllichten Tag“, erklärte Peñas Jugendfreundin Zelina Ochoa gegenüber dem Fernsehsender KENS 5.
Die Frauen konnten bereits kurz nach der Tat verhaftet werden:
Die Schwerverletzte wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte am Abend schließlich den Kampf um das Leben der jungen Frau verloren. Sie hatte Messerstiche in den Rücken und den Bauch erlitten.
Nach der Auswertung von Überwachungsvideos und Zeugenaussagen konnte die Polizei schließlich drei Verdächtige ausmachen. Kitty Diaz (21), Amaya Diaz (19) und Kyandra Faz (21) ließen sich ein paar Stunden nach der Bluttat widerstandslos festnehmen. Verstörend: Bei der Festnahme grinste Amaya Diaz fröhlich in die Kamera.
Das Motiv für die Gräueltat ist noch vollkommen unklar. Das Trio wurde wegen Mordes angeklagt. Peña hinterlässt fünf Kinder, darunter ein 17-jähriger Sohn, sowie ihre Zwillingsschwester.
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