Dolmetscherin wirft WM-Kapitän Vergewaltigung vor

Mendes soll Frau gewürgt, gebissen und geschlagen haben

Dies berichtet das brasilianische Nachrichtenportal Globo. Demnach wurde die Brasilianerin anschließend in einer Klinik behandelt und wies dabei Prellungen auf. Mendes soll sie in einem Hotelzimmer gewürgt, geschlagen, gebissen und anschließend vergewaltigt haben. Nach ihrer Anzeige nahm die neuseeländische Polizei im April Ermittlungen zum Vorfall auf. Für Mendes gilt die Unschuldsvermutung, weder er noch der kapverdische Fussballverband haben sich bislang zum Vorwurf geäußert.