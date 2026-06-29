Dolmetscherin wirft WM-Kapitän Vergewaltigung vor

Ryan Mendes führt WM-Neuling Kap Verde als Kapitän überraschend in die K.-o.-Phase. Nun sieht sich der 36-Jährige aber mit massiven Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert. Die Polizei ermittelt.
Ende März weilte Ryan Mendes mit dem Nationalteam in Neuseeland, um zwei Testspiele der WM-Vorbereitung zu absolvieren.
Übersetzerin erhebt schwere Vorwürfe
Am Rande des Zusammenzugs soll es zu einem schlimmen Vorfall gekommen sein: Eine Brasilianerin, die das kapverdische Nationalteam während der beiden Partien als Übersetzerin begleitete, vermeldete, vom kapverdischen Kapitän misshandelt und vergewaltigt worden zu sein.
Mendes soll Frau gewürgt, gebissen und geschlagen haben
Dies berichtet das brasilianische Nachrichtenportal Globo. Demnach wurde die Brasilianerin anschließend in einer Klinik behandelt und wies dabei Prellungen auf. Mendes soll sie in einem Hotelzimmer gewürgt, geschlagen, gebissen und anschließend vergewaltigt haben. Nach ihrer Anzeige nahm die neuseeländische Polizei im April Ermittlungen zum Vorfall auf. Für Mendes gilt die Unschuldsvermutung, weder er noch der kapverdische Fussballverband haben sich bislang zum Vorwurf geäußert.
FIFA nimmt Fall „sehr ernst“
Anders die FIFA: Man sei in Kontakt mit den neuseeländischen Behörden und nehme die Anschuldigungen „sehr ernst“, schreibt der Weltfussballverband am Wochenende.
An der WM steht Kap Verde in der Nacht auf Samstag wieder im Einsatz. Im Sechzehntelfinale bekommt es die Überraschungsmannschaft um 0 Uhr (MEZ) mit Titelverteidiger Argentinien zu tun.
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