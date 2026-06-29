Wiener Volksschule: 32 Grad im Klassenzimmer

Kein Anspruch auf „Hitzefrei“

Immer wieder wird in Österreich darüber diskutiert, ob es an besonders heißen Tagen Hitzefrei oder zumindest flexiblere Regelungen geben soll. Derzeit gibt es darauf aber keinen generellen Anspruch. Ob der Unterricht verkürzt wird oder andere Maßnahmen gesetzt werden, liegt im Ermessen der Schulleitung.