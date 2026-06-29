Herrmann: „SPÖ-Desaster ist unvergleichlich“

Im krone.tv-Interview analysiert der Chefredakteur der „Steirerkrone“, Klaus Herrmann, die Graz-Wahl und die politischen Verschiebungen der letzten Jahre. Während die KPÖ ihre Position als stärkste Kraft verteidigt – diesmal mit rund 36 Prozent sogar noch deutlicher – verliert die SPÖ massiv an Boden. Herrmann spricht von einem „Desaster der SPÖ in Graz“ und einem „Absturz ohne Deckel nach unten“. Die FPÖ kann nur leicht zulegen, die ÖVP hält sich stabil bei rund 25 Prozent und sichert Platz zwei. Die ganze Analyse sehen Sie oben im Video!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.