Wahl in Graz

Herrmann: „SPÖ-Desaster ist unvergleichlich“

Krone zu Mittag Clips
29.06.2026 15:38
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Im krone.tv-Interview analysiert der Chefredakteur der „Steirerkrone“, Klaus Herrmann, die Graz-Wahl und die politischen Verschiebungen der letzten Jahre. Während die KPÖ ihre Position als stärkste Kraft verteidigt – diesmal mit rund 36 Prozent sogar noch deutlicher – verliert die SPÖ massiv an Boden. Herrmann spricht von einem „Desaster der SPÖ in Graz“ und einem „Absturz ohne Deckel nach unten“. Die FPÖ kann nur leicht zulegen, die ÖVP hält sich stabil bei rund 25 Prozent und sichert Platz zwei. Die ganze Analyse sehen Sie oben im Video!

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