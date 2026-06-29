ManCity: Er ist der Nachfolger von Pep Guardiola

Frisur, Bart, Outfit – erinnert durchaus an Pep Guardiola. Dabei ist es aber dessen Nachfolger, den Manchester City am Montagnachmittag präsentierte. Ja, der neue Cheftrainer der „Citizens“ ist da.
Und der trägt den Namen Enzo Maresca, ist Italiener, 46 Jahre alt und war zuletzt bei Chelsea tätig. Dort trennten sich Anfang 2026 die Wege, nachdem er im Dezember nur zwei Siege in acht Partien holte.
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