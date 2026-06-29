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Kontrolle in Passau

Drogendealer ging Polizei nach 22 Jahren ins Netz

Ausland
29.06.2026 15:05
In Bayern klickten für einen Drogendealer nach 22 Jahren doch noch die Handschellen ...
In Bayern klickten für einen Drogendealer nach 22 Jahren doch noch die Handschellen (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
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Von krone.at

Ein Drogendealer ist der Polizei nach 22 Jahren doch noch ins Netz gegangen. Einsatzkräfte hatten einen Reisebus auf der Autobahn A3 an der deutsch-österreichischen Grenze kontrolliert. Dort fanden sie den 67-Jährigen, der sich abgesetzt hatte.

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Der Mann habe Drogen an Minderjährige verkauft und sei dafür 2004 vom Düsseldorfer Landgericht schuldig gesprochen worden, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Er war damals zu vier Jahren Haft verurteilt worden. In fünf Jahren, 2031, wäre die Strafe verjährt. Nun muss sie der 67-Jährige doch noch absitzen.

Bei der Kontrolle des Reisebusses im Landkreis Passau (Bayern) nahmen die Fahnderinnen und Fahnder noch einen weiteren Mann fest. Der 22-Jährige war mit einem Untersuchungshaftbefehl aus Köln gesucht worden, weil er verdächtigt wird, einen schweren Raub begangen zu haben. Zudem beging er mehrfach Gewalt-, Eigentums- und Sexualdelikte. Für ihn ging es nach einem Zwischenstopp beim Haftrichter ebenfalls ins Gefängnis.

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