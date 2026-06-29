Drogendealer ging Polizei nach 22 Jahren ins Netz

Bei der Kontrolle des Reisebusses im Landkreis Passau (Bayern) nahmen die Fahnderinnen und Fahnder noch einen weiteren Mann fest. Der 22-Jährige war mit einem Untersuchungshaftbefehl aus Köln gesucht worden, weil er verdächtigt wird, einen schweren Raub begangen zu haben. Zudem beging er mehrfach Gewalt-, Eigentums- und Sexualdelikte. Für ihn ging es nach einem Zwischenstopp beim Haftrichter ebenfalls ins Gefängnis.