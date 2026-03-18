Schweinskopf lag vor Tür von muslimischer Familie

Vernehmung bei der Polizei neun Tage später

Auch im jüngsten Fall wandte sich die Familie an die Polizei. Aber, so die Kritik: „Leider hörte man uns kaum zu.“ Man habe der Familie mitgeteilt, dass eine andere Person den rassistischen Vorfall bereits gemeldet habe und man zunächst diese befragen werde. „Wir erklärten, dass sich der Vorfall direkt gegen uns gerichtet habe und man bitte mit uns sprechen solle“, heißt es im Gedächtnisprotokoll der Mutter. Lediglich mit einer E-Mail-Adresse, an die man Fotos schicken sollte – der Schweinskopf war zu dem Zeitpunkt schon entsorgt –, sei man nach Hause geschickt worden.