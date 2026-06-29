Feuerwehr befreite Fahrgäste aus defektem Zug

Ausgerechnet im Pendlerverkehr legte ein technischer Defekt gegen 7.30 Uhr einen Zug der ÖBB im Flachgau lahm. Um die Fahrgäste sicher aus den Waggons und von den Gleisen zu bekommen, rückte die Freiwillige Feuerwehr Seekirchen aus.
Vor Ort schafften es die Feuerwehrleute, alle Fahrgäste aus der kaputten Zuggarnitur zu befreien. Insgesamt dauerte der Einsatz an der Bahnstrecke 45 Minuten.
Neben der Feuerwehr, die mit Kommandofahrzeug, Rüstlöschfahrzeug und Tanklöschfahrzeug, waren auch Polizei und Rettung vor Ort. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.
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