Nach wie vor keine Flüge in den Mittleren Osten

Wegen des Konflikts zwischen den USA, Israel und Iran gibt es derzeit nach wie vor keine Flüge vom Flughafen Salzburg in den Mittleren Osten. Weder El Al noch flydubai fliegen derzeit ihre Direktflüge nach Israel und in die Vereinigten Arabischen Emirate.
Laut einem Flughafensprecher sind die Flüge nach Tel Aviv und nach Dubai nach wie vor abgesagt. Zweimal wöchentlich fliegt die El Al nach Tel Aviv, dreimal pro Woche geht es direkt von Salzburg per Flieger der flydubai nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Derzeit sind viele Reisende im Mittleren Osten gestrandet und können wegen des Krieges nicht weiterfliegen. Wie viele Reisegäste aus Salzburg derzeit im betroffen sind und auf ihre Ausreise warten, darüber kann der Flughafen keine Auskunft geben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.