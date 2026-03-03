Vorteilswelt
Flughafen Salzburg

Nach wie vor keine Flüge in den Mittleren Osten

Salzburg
03.03.2026 10:53
Derzeit stehen keine Flüge der El Al und der flydubai auf dem Bildschirm.
Derzeit stehen keine Flüge der El Al und der flydubai auf dem Bildschirm.
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Wegen des Konflikts zwischen den USA, Israel und Iran gibt es derzeit nach wie vor keine Flüge vom Flughafen Salzburg in den Mittleren Osten. Weder El Al noch flydubai fliegen derzeit ihre Direktflüge nach Israel und in die Vereinigten Arabischen Emirate. 

Laut einem Flughafensprecher sind die Flüge nach Tel Aviv und nach Dubai nach wie vor abgesagt. Zweimal wöchentlich fliegt die El Al nach Tel Aviv, dreimal pro Woche geht es direkt von Salzburg per Flieger der flydubai nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. 

Derzeit sind viele Reisende im Mittleren Osten gestrandet und können wegen des Krieges nicht weiterfliegen. Wie viele Reisegäste aus Salzburg derzeit im betroffen sind und auf ihre Ausreise warten, darüber kann der Flughafen keine Auskunft geben. 

Salzburg
03.03.2026 10:53
