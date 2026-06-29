Wasserversorgung für Seekirchens Zukunft gesichert

Damit das auch so bleibt, wird derzeit an einem wichtigen Projekt gearbeitet. Neben dem bestehenden Wasserhochbehälter Hipping wird schon an einem neuen gebaut, der Mitte 2027 in Betrieb gehen soll. Er ist der wichtigste Punkt von drei Quellen im Gebiet und übernimmt künftig die Hauptversorgung. Der bestehende Behälter fasst 120 Kubikmeter Wasser, der neue hat ein Fassungsvermögen von 500. Damit sollte die Stadt ohne Probleme durch etwaige Engpässe kommen.