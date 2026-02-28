Iran-Krieg: Flugausfälle auch am Salzburg Airport

Auch Flüge der Fluglinie flydubai wurden am Samstag komplett ausgesetzt. Die Gesellschaft fliegt dreimal pro Woche den Salzburger Flughafen aus Dubai an. Ob es am Dienstag die Verbindung wieder geben wird, ist noch offen. Eine Wiederaufnahme hänge von der Sperre des zivilen Luftraums ab. Luftfahrtgesellschaften und Flughäfen bewerten die Lage praktisch stündlich neu, so ein Sprecher des Salzburg Airports.