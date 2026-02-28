Iran-Krieg: Flugausfälle auch am Salzburg Airport

Die Luftangriffe von Israel und den USA gegen den Iran haben auch Auswirkungen auf den Salzburger Flughafen. Die Verbindungen nach Dubai und Tel-Aviv waren betroffen. Ein Flugzeug musste nach Zypern umgeleitet werden.
Passagiere, die dieser Tage etwa in den arabischen Raum fliegen wollen, müssen mutig und geduldig sein. Die Situation nach dem Angriff auf den Iran und entsprechende Vergeltungsaktionen haben zu einer großflächigen Sperre des Luftraums im Nahen und Mittleren Osten geführt. Zig Flüge mussten am Samstag am Boden bleiben oder wurden annulliert.
Am Salzburger Flughafen wurde ein Flieger nach Tel Aviv in die Stadt Larnaka auf Zypern umgeleitet. Wie die Fluggäste von dort nach Israel weiterkommen, sei derzeit noch offen. Der für Sonntag geplante Tel-Aviv-Flug wurde gleich ganz storniert.
Auch Flüge der Fluglinie flydubai wurden am Samstag komplett ausgesetzt. Die Gesellschaft fliegt dreimal pro Woche den Salzburger Flughafen aus Dubai an. Ob es am Dienstag die Verbindung wieder geben wird, ist noch offen. Eine Wiederaufnahme hänge von der Sperre des zivilen Luftraums ab. Luftfahrtgesellschaften und Flughäfen bewerten die Lage praktisch stündlich neu, so ein Sprecher des Salzburg Airports.
