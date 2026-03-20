Israel griff syrische Militäreinrichtungen an

Israels Armee hat in Südsyrien Einrichtungen des Militärs angegriffen. Man habe in der Nacht auf Freitag ein Kommandozentrum und Waffenlager getroffen, teilte das israelische Militär mit. Vorausgegangen waren Angrffe auf drusische Zivilpersonen.
Die Drusinnen und Drusen sind eine religiöse Minderheit, die vor allem in Syrien und im Libanon, aber auch in Israel lebt. Israels Regierung sieht sie als Verbündete, viele Drusinnen und Drusen dienen freiwillig der Armee. In Syrien liegt ihr Siedlungsbiet vor allem in Sweida. Dort kam es im vergagenen Juli zu heftigen Kämpfen zwischen Drusen und sunnitischen Beduinen um die Kontrolle der Stadt. Die Sunnitinnen und Sunniten stellen in Syrien die Mehrheit und sind mit der drusischen Bevölkerung seit langem verfeindet. Die islamistisch geführte syrische Regierung schickte damals Truppen in die Stadt, die gemeinsam mit den Sunniten kämpften.
Inzwischen ist die Gewalt wieder aufgeflammt, wie die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete. Die Kämpfe hätten am Montag begonnen, hieß es. In Sweida wurde Freitagfrüh ein Hochhaus von einem Geschoß getroffen. Zwei Menschen wurden verletzt. Eigentlich gilt seit dem 20. Juli offiziell eine Waffenruhe.
Die israelische Armee reagierte mit einem Angriff auf Militäranlagen der syrischen Führung. Diese soll laut Menschenrechtsorganisationen im Sommer brutal gegen Drusinnen und Drosen vorgegangen sein, Angehörige und verbündete Kämpfer gar hingerichtet haben. Man werde es nicht zulassen, dass die drusische Bevölkerung in Syrien in Mitleidenschaft gezogen werde, sagte Israels Militär jetzt. Es werde weiterhin Einsätze geben, um sie zu verteidigen, und man beobachte die Entwicklung in der Region.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.