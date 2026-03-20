Israel griff syrische Militäreinrichtungen an

Die Drusinnen und Drusen sind eine religiöse Minderheit, die vor allem in Syrien und im Libanon, aber auch in Israel lebt. Israels Regierung sieht sie als Verbündete, viele Drusinnen und Drusen dienen freiwillig der Armee. In Syrien liegt ihr Siedlungsbiet vor allem in Sweida. Dort kam es im vergagenen Juli zu heftigen Kämpfen zwischen Drusen und sunnitischen Beduinen um die Kontrolle der Stadt. Die Sunnitinnen und Sunniten stellen in Syrien die Mehrheit und sind mit der drusischen Bevölkerung seit langem verfeindet. Die islamistisch geführte syrische Regierung schickte damals Truppen in die Stadt, die gemeinsam mit den Sunniten kämpften.