Ländle-Fahrer holte sich den Etappensieg!

Nächstes Ausrufezeichen des Team Vorarlberg bei der Oberösterreich-Rundfahrt! Im Zielsprint der dritten Etappe setzte die Truppe von Thomas Kofler und Sportdirektor Paul Renger ihrem glänzenden Auftritt die Krone auf: Kilian Feurstein wurde von seinen Kollegen perfekt in Position gebracht und machte sich auf den letzten Metern selbst das schönste Geschenk zu seinem 23. Geburtstag. Bereits am Vortag hatte der junge Vorarlberger aufgezeigt und war als Vierter bester Österreicher, obwohl er im Finale von einem Sturz im Feld behindert worden war.