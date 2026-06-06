Ländle-Fahrer holte sich den Etappensieg!

Bei der dritten Etappe der Oberösterreich-Rundfahrt setzte sich Kilian Feurstein vom Team Vorarlberg nach einem furiosen Sprint die Krone auf, ein gewaltiges Signal des jungen Vorarlbergers. Am Sonntag findet die Tour mit der vierten Etappe ihren Abschluss.
Nächstes Ausrufezeichen des Team Vorarlberg bei der Oberösterreich-Rundfahrt! Im Zielsprint der dritten Etappe setzte die Truppe von Thomas Kofler und Sportdirektor Paul Renger ihrem glänzenden Auftritt die Krone auf: Kilian Feurstein wurde von seinen Kollegen perfekt in Position gebracht und machte sich auf den letzten Metern selbst das schönste Geschenk zu seinem 23. Geburtstag. Bereits am Vortag hatte der junge Vorarlberger aufgezeigt und war als Vierter bester Österreicher, obwohl er im Finale von einem Sturz im Feld behindert worden war.
„Ein unglaublicher Tag“, jubelte Feurstein, „ich habe mich sehr gut gefühlt. Meine Kollegen haben einen extrem guten Job gemacht und mich perfekt unterstützt. Jetzt bin ich einfach nur happy, dass ich dem Team mit dem Sieg etwas zurückgeben konnte.“ Sportdirektor Paul Renger war ebenfalls sehr happy: „Wir wussten, dass er gut drauf ist. Ich freue mich wahnsinnig, dass der Plan aufgegangen ist und alles geklappt hat.“
Nach insgesamt vier Etappen und 520 Kilometern findet die Rundfahrt am Sonntag beim Stift Aigen-Schlägl ihren Abschluss.
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